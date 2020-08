PRÉSIDENTIELLE 2020 : Dr Ousmane Kaba investi candidat du PADES

Le Parti des démocrates pour l’espoir (PADES) a, à l’issue de sa convention tenue ce samedi 1er août 2020, choisi Dr Ousmane Kaba comme son candidat à l’élection présidentielle, prévue le 18 octobre prochain. La cérémonie tenue à son siège au quartier Nongo dans la commune de Ratoma à Conakry a regroupé autour du concerné qui préside le parti les coordinateurs régionaux du PADES, les représentants de partis politiques et de la société civile ainsi que des militants venus des cinq communes de la capitale.

Devant ses militants, le désormais candidat à la présidentielle a déclaré : « Suite aux demandes insistantes des militants et responsables du PADES, demandes exprimées dans les conventions régionales à travers le pays, j’accepte d’être le candidat de notre parti à la prochaine élection présidentielle de notre pays ».

« Nous allons aux élections, pas pour accompagner le Pr. Alpha Condé. Mais pour le battre dans les urnes parce que nous faisons confiance au peuple de Guinée… Le PADES s’est résolument engagé à ne pas jouer à la stratégie de la chaise vide. Il s’opposera frontalement au régime lors des prochaines consultations électorales. Aux pessimistes qui pensent que le PADES ne fera que crédibiliser des élections perdues d’avance, nous disons qu’ils se trompent », a-t-il assuré.

Plus loin, le leader du PADES a lancé un message au peuple de Guinée. « La Guinée peut se porter mieux si elle est dirigée par un président de la République qualifié de (la) fonction (présidentielle). Le programme gouvernemental du PADES est fondé sur notre capacité de trouver un équilibre entre la réponse à apporter à la demande sociale à court terme et les objectifs à long terme de la transformation politique, économique, sociale et culturelle de la Guinée. Il faut rétablir et consolider la stabilité macroéconomique, asseoir un environnement attractif des affaires, ériger la bonne gouvernance en système de gouvernement et renforcer l’intégration économique avec les pays africains… Conformément à notre projet de société, nous allons mettre en œuvre une croissance durable, forte et équilibrée ; tout en mettant l’accent sur les pauvres et les personnes vulnérables », a-t-il promis.

Balla Yombouno