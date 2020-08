PRÉSIDENTIELLE 2020 : Kabinet Cissé fait le bilan des activités réalisées par la CENI

Le président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) était ce mardi devant la presse pour parler des activités réalisées par son institution depuis l’élaboration du chronogramme de l’élection présidentielle prévue le 18 octobre prochain, assurant que toutes les dispositions ont été prises cette fois-ci pour empêcher l’enrôlement des mineurs dans le fichier électoral.

Selon Kabinet Cissé, au vu de toutes les activités réalisées par son institution depuis l’annonce du 18 octobre pour la tenue du scrutin présidentiel jusqu’à date, tous les problèmes techniques ont été réglés et les élections peuvent valablement se tenir à la date indiquée. « La CENI, pour conduire ce processus de manière sereine, a mis en place un comité de pilotage à travers lequel nous avons mobilisé tous les techniciens, tous les juristes de la maison, pour pouvoir faire un suivi de toutes les opérations de la révision jusqu’à la distribution des cartes d’électeurs. Ça veut dire que tous les problèmes techniques sont posés, étudiés et les solutions sont données à travers ce comité… Et de nos jours, nous sommes très heureux de dire que tous les problèmes techniques qui ont été posés ont été réglés par notre équipe technique sous la couverture du comité de pilotage », a-t-il annoncé.

Parlant de l’enrôlement des électeurs, Kabinet Cissé a rappelé que la CENI avait été indexée pour avoir inscrit des mineurs dans le fichier électoral. « Nous, nous n’avons pas encouragé quelqu’un d’inscrire les mineurs. Il s’agit aussi de nos compatriotes qui font le travail. Nous avons défini les règles et cette fois-ci nous avons pris deux mesures importantes pour lutter contre cette pratique. Mais il est important que notre institution montre sa ferme détermination à lutter contre ces mauvaises pratiques qui discréditent notre processus. Et pour ça, bien avant la descente des acteurs sur le terrain, nous avons adressé un courrier au ministre de l’Administration du territoire pour l’informer du déroulement des opérations mais également lui dire que nous l’invitons à faire prendre ses services compétents toutes les mesures pour lutter contre l’inscription des mineurs. Autrement dit, mettre en garde les préfets, sous-préfets… À la lumière de ces activités, on peut donc déjà se féliciter de cet élan et dire que c’est rassurant pour nous, tout en améliorant ce qui doit être améliorer pour que nous puissions nous avancer vers la tenue des élections inclusives, apaisées et libres », a-t-il expliqué.

Le président de la CENI a annoncé que suite aux opérations de révision exceptionnelle du fichier électoral, l’institution fera dans les prochaines heures la remontée des données et leurs traitements à la centrale pour les compiler et les traiter. « Ce qui doit être enlevé s’il y a des doublons et des mineurs, on les enlèvera. Et au moment venu, on donnera les statistiques de l’enrôlement », a-t-il ajouté.

Pour terminer, Kabinet Cissé a annoncé l’arrivée prochaine de deux missions importantes, à savoir l’opérateur international qui a accompagné la CENI pour la tenue des élections passées qui viendra entre aujourd’hui et demain pour faire le travail de correction des données qui ont été remontées ; et la deuxième mission est celle des experts de la CEDEAO attendus dans les jours à venir dans la capitale guinéenne.

Balla Yombouno