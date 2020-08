Au cours de la cérémonie d’investiture du candidat du Parti des démocrates et de l’espoir à l’élection présidentielle d’octobre prochaine, Dr Ousmane Kaba sur lequel le choix des congressistes est tombé, a assuré samedi dernier que le PADES ne va pas à ce scrutin pour accompagner le président sortant, Alpha Condé, dont la candidature ne fait plus aucun doute, mais plutôt pour le battre dans les urnes.

Une précision à laquelle le camp présidentiel a tenu à répondre. C’est en marge des activités de la CODECC tenues ce lundi 3 août 2020 à Conakry que Souleymane Keita, député du RPG/Arc-en-ciel, a répondu au leader du PADES. « En réalité, Ousmane Kaba n’est jamais venu pour accompagner quelqu’un. On ne participe pas à une élection présidentielle pour accompagner un candidat. On vient aux élections pour les gagner. Alors si lors des précédentes élections il n’a pas gagné, c’est parce que tout simplement il n’a pas la popularité et la confiance nécessaires des électeurs pour pouvoir gagner. Cette fois-ci, c’est une compétition qui est ouverte. Chacun vient avec sa stratégie, l’ambiance de gagner les élections. Nous, au niveau du RPG/Arc-en-ciel, nous sommes convaincus et forts de notre bilan, nous savons que le peuple de Guinée va encore nous accorder son suffrage, au regard de tous les résultats qu’on a obtenus. Maintenant, si Monsieur Ousmane Kaba pense qu’il ne vient pas cette fois-ci pour accompagner le président Alpha Condé, je veux lui rappeler qu’il n’est jamais venu pour l’accompagner. Quand vous venez à une élection, vous récoltez les suffrages en fonction de la confiance que les populations ont pour vous. Nous, en tout cas, nous sommes confiants parce que non seulement, nous avons un bilan mais aussi nous avons en face une opposition qui n’a plus rien n’a prouver à cause de son passé dans les différents gouvernements du Général Lansana Conté », a-t-il assuré.

Balla Yombouno