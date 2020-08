ABOUBACAR SYLLA À LA CONVENTION DU RPG/ARC-EN-CIEL : « Le Pr Alpha Condé n’a pas de concurrent pour le moment »

La covention nationale du RPG/Arc-en-ciel devant se solder par la désignation officielle du président Alpha Condé comme candidat du parti au pouvoir à l’élection présidentielle d’octobre prochain pour un troisième mandat s’est ouverte ce mercredi à Conakry. S’exprimant au nom des partis alliés au RPG/Arc-en-ciel, Aboubacar Sylla, ministre des Transports et porte-parole du gouvernement a estimé que le président sortant n’a pas de concurent au prochain scrutin présidentiel, et qu’il n’y a pas d’alternative possible au président Alpha Condé.

« Nous sommes dans un pays où il y a malheureusement beaucoup de mensonges. On aime à le dire que la Guinée est un scandale géologie. Mais l’autre scandale, c’est quand j’entends dans les médias, partout, dire que le Pr. Alpha Condé, en 10 ans qu’il n’a rien fait dans ce pays. Ce sont des propos qui raisonnent tous le jours dans les médias et qui ne se reposent sur aucune base réelle. Nous, nous savons qu’il n’y a pas d’alternative au professeur. Nous le savons d’autant plus, à la CODECC, que la plupart des leaders qui dirigent cette coalition ont pendant un certain temps séjourner dans l’opposition et nous avons quitté l’opposition pour des raisons objectives… Nous sommes très bien placés pour vous dire que devant tout ce panel d’hommes politiques, devant ce personnel politique existant aujourd’hui, le Pr Alpha Condé n’a pas de concurrent pour le moment », a déclaré l’ancien porte-parole de l’opposition guinéenne.

« La CODECC est une coalition animée par des leaders connus pour être des politiciens. Une fois ils sont convaincus d’une cause, ils s’engagent à fond et se donnent corps et âme pour l’aboutissement de cette cause. La CODECC sera toujours à côté du RPG-AEC. Vous avez en la CODECC, un allié sûr et déterminé. Nous nous battrons pour que notre candidat Alpha Condé puisse sortir haut la main, puisse que je ne doute pas un instant que la convention du RPG/Arc-en-ciel demain va confirmer le professeur Alpha Condé comme candidat naturel du parti. Nous savons que le RPG-Arc-en-ciel est un parti démocratique. Les conventions régionales ont, à l’unanimité, retenu comme candidat du parti, le professeur Alpha Condé, et je ne doute pas un seul instant que cette convention va reconduire ces propositions et que lui-même acceptera d’être le candidat du RPG/Arc-en-ciel », a-t-il ajouté.

Balla Yombouno