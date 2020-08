La LONAGUI célèbre son 1er anniversaire en lançant un nouveau produit à destination des parieurs

A la Loterie nationale de Guinée (LONAGUI), anniversaire ne rime pas qu’avec festivités et auto-congratulation. Certes, vu le chemin parcouru en une année dans l’exploitation des jeux, la Direction générale n’a pas à rougir de son bilan. Tout au contraire. Mais elle aura surtout préféré concilier la satisfaction légitime que procure ce bilan et la détermination de nouveaux défis. Ainsi, lance-t-elle à l’occasion de cet anniversaire célébré ce mercredi 5 août 2020, un nouveau produit dénommé ‘’Kossi-Kossi’’.

Joie et gaieté étaient ce mercredi à tous les échelons de l’immeuble qui abrite la Loterie nationale de Guinée (LONAGUI), dans l’enceinte de la Cité Chemins de fer, dans la commune de Kaloum. Pour l’an 1 de son engagement dans l’exploitation des jeux en Guinée, la société qui, jadis, n’était qu’une simple régulatrice du secteur des jeux, a offert à son personnel et à certains de ses parieurs l’occasion de fêter comme il se doit cet anniversaire. Mais pas que. En effet, au-delà de la dimension festive et surtout pour prendre en compte les parieurs qui restent le maillon fort du dispositif, la directrice générale, Aminata Sylla, en concertation avec ses collaborateurs, lance le produit ‘’Kossi-Kossi’’. « Le Kôssi-Kôssi qui signifie en langue soussou “Maintenant là”. Cela renvoie à l’instantanéité du produit en tant que tel. C’est à dire, vous payez le ticket à 2000 GNF, vous faites le calcul et on vous paye maintenant. Le jack-pot, c’est 100 millions GNF. (…) Avec le jack pot, le jeu est vraiment simplifié, il n’y a ni programme, ni arrêt, ni départ en course de chevaux. Les points de vente sont partout », explique Mariam Bentoura Bangoura, responsable du projet ‘’Kossi-Kossi’’.

Du côté des parieurs, on salue non seulement la mise à disposition de ce nouveau produit, mais aussi l’ensemble des prestations délivrées par la Lonagui depuis qu’elle s’est elle-même engagée dans l’exploitation des jeux. Satisfaits et engagés à continuer à parier. Car, disent-ils, ils y trouvent leur compte.

Cette impression résulte elle-même de décisions aussi courageuses qu’innovantes que la nouvelle direction générale a prises depuis son avènement à la tête de la Lonagui. Décisions qui auront notamment permis de doter la société d’une technologie de pointe et de lui imprimer un management qui mettent la Lonagui à la hauteur de ses nouvelles ambitions qui sont celles de faire des heureux parmi les parieurs et de générer des recettes pour le pays.

Ledjely.com