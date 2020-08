PRÉSIDENTIELLE 2020 : le mouvement « Les jaunes » voit le jour 

En prélude à l’élection présidentielle annoncée par la Commission électorale nationale indépendante (CENI) pour le 18 octobre prochain, un nouveau mouvement de soutien en faveur du président Alpha Condé voit jour. Il s’agit du mouvement « Les jaunes » qui a officiellement lancé ses activités ce mardi 4 août. La cérémonie qui s’est déroulée dans un complexe hôtelier de la place a connu la présence de plusieurs membres du gouvernement.

Dans son discours de bienvenue, Charles Kolié, le porte-parole du mouvement a décliné sa signification. « C’est un mouvement populaire et citoyen transversal, transethnique constitué de toutes les couches sociales du pays et même de nos compatriotes de l’étranger. L’idée de notre mouvement est d’accompagner les idéaux du Pr Alpha Condé en qui nous nous reconnaissons. Notre crédo reste une mobilisation citoyenne dans la paix et la concorde avec un seul objectif : pousser le Pr Alpha Condé dans la poursuite de son œuvre pour la Guinée et les Guinéens. Nous restons un groupe ouvert, prêt à accueillir tout guinéen désireux de voir le sort de notre pays amélioré », a-t-il expliqué.

Selon lui, beaucoup de réformes ont été conduites par le président Alpha Condé. « Que ce soit dans l’agriculture, le secteur hôtelier, les mines, l’énergie ainsi que les réformes sociétales notamment en faveur de la promotion féminine. Les couches les plus vulnérables sont prises en compte à travers des programmes de redistribution des ressources (ANIES, ANAFIC, FODEL pour ne citer que ceux-ci.) », a indiqué le porte-parole du mouvement.

Pour Sainkou Kourouma, le coordinateur du mouvement « Les jaunes », les messages pacifiques fondés sur les valeurs de tolérance, d’unité et de cohésion que véhiculent ses membres ont pour unique objectif de « renforcer le tissu social, de contribuer à préserver notre modèle démocratique et de partager avec l’ensemble de la société guinéenne dans les foyers ces valeurs universelles que défend farouchement depuis toujours le professeur Alpha Condé ».

Prenant la parole, le ministre Bantama Sow a retracé un point de histoire du president Alpha Condé en 1991. « Le 19 mai 1991, il organise son premier meeting au stade de Coleah avant que le rassemblement ne soit dispersé par les forces de l’ordre qui ont fait usage de gaz lacrymogènes », a-t-il rappelé avant d’indiquer qu’il n’y a pas un homme en Guinée plus courageux que le président Alpha Condé.

Le ministre d’État Naby Youssouf Kiridi Bangoura, parrain des Jaunes, a déclaré que c’est un « mouvement constitué d’associations qui existent avant qui se sont données la main pour faire face à un objectif immédiat mais en long terme en même temps, à savoir soutenir le Pr Alpha Condé pour les élections à venir et pour la mandature à venir… Je voulais renouveler notre engagement d’être à vos côtés derrière le Pr Alpha Condé. Le professeur Alpha Condé est un homme de conviction et de patience… La Guinée d’aujourd’hui n’est pas la Guinée d’hier, la Guinée d’aujourd’hui ne sera pas de demain… Vousavez beaucoup de jeunes comme vous que le président a déjà amené au plus haut niveau de responsabilité dans notre pays.. le président Alpha Condé compte sur vous la jeunesse, il mise sur vous et il investit sur vous », a-t-il assuré.