Un Guinéen reçoit le Prix de l’Impact du Leadership 2020 du Département d’Etat Américain

Après Morissandan Kouyaté récemment récompensé par les Nations unies pour l’immense travail qu’il abat notamment dans le cadre de la lutte contre les mutilations génitales féminines, la Guinée se voit une nouvelle fois honorée en cette année 2020. Cette fois, c’est Ibrahima Kalil Gueye qui a été désigné ce jeudi 05 Août 2020, récipiendaire du prestigieux prix du département d’État Américain « Leadership Impact Award ». Notre compatriote s’adjuge ainsi de la décision du prix.



Le Leadership Impact Award récompense chaque année les réalisations individuelles d’un membre exceptionnel du réseau des Alumni du Mandela Washington Fellowship. Les candidats pour le Leadership Impact Award sont les anciens boursiers du Mandela Washington Fellowship (actuellement au nombre 4400 personnes dans 49 pays d’Afrique) qui ont librement et systématiquement consacré leur temps et leur expertise aux besoins des autres, que ce soit dans le cadre de leur travail habituel ou non, en promouvant l’inclusion, l’innovation et l’action avec les communautés.

À rappeler que le Mandela Washington Fellowship est une initiative de l’ancien président américain Barack Obama, et consiste à sélectionner les jeunes leaders africains auxquels l’opportunité est ensuite offerte de rendre aux États Unis pour des formations et réseautage.

Succédant ainsi à la Nigériane Adepeju Jaiyeoba (1ère récipiendaire), Ibrahima Klil Gueye, bénéficie d’une reconnaissance internationale des efforts qu’il fournit dans la promotion de la bonne gouvernance, l’accès à l’information et la lutte contre la Corruption à travers l’Organisation qu’il dirige depuis plusieurs années.

Président de l’Organisation pour le Changement Positif (OCP) depuis 2016, le choix de Kalil pour ce prix s’explique notamment par la réalisation de projets ambitieux dont le marathon pour la gouvernance qui a séjourné dans toutes les préfectures de la Guinée, la mise en place de la plateforme d’information sur les procédures administratives et le programme de développement de jeunes Yali Guinée. Kalil est détenteur d’une Maîtrise en Droit Public à Kofi Annan et d’une Licence en Analyse Politique à l’Université Général Lansana Conté de Sonfonia.

Un honneur pour toute la Guinée.

