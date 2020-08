CONVENTION DU RPG/ARC-CIEL : Alpha Condé prend acte de sa désignation, mais pose des conditions

Sans surprise, le président Alpha Condé a été choisi comme candidat de son parti à l’élection présidentielle présidentielle prévue le 18 octobre prochain, à l’issue de la convention nationale du RPG/Arc-en-ciel tenue les 5 et 6 août 2020 à Conakry.

Prenant part à la cérémonie de clôture de cette convention qui s’est tenue dans la salle des actes du Palais du peuple, le locataire de Sekhoutoureyah a déclaré avoir pris acte de sa désignation comme candidat du parti au pouvoir à la présidentielle de 2020. Mais avant de l’accepter formellement, le président Alpha Condé a posé des conditions. « Pour le moment je prends acte. Si vous voulez que j’accepte votre proposition il faut que ça soit sûr que vous vous engagez à ce que le RPG soit ce qu’il était au début, c’est-à-dire un parti qui n’oublie personne surtout ce qui sont analphabètes qui n’ont pas de travail qui se sont sacrifiés, particulièrement les femmes et les jeunes. Alors si nous sommes d’accord que les 6 prochaines années vont être consacrée à l’émancipation des femmes, je prendrais acte. Si nous sommes d’accord que les six prochaines années vont être au service de la jeunesse guinéenne, d’être maître de son destin de maitriser le savoir et être un exemple de pays africain, oui. Donc, il ne suffit pas seulement d’être candidat. Le bilan, c’est bien. Mais les gens oublient. Alors si vous voulez que je vous rejoigne, il faut que vous vous engagiez à faire en sorte que ces jeunes, mécontents retrouvent la joie de vivre. Si le gouvernement dirigé par Kassory s’engage dans cette voie, on s’entendra. Et il faut que tous les responsable, ministres, les hauts fonctionnaires, les cadres du parti, que chacun change son comportement », a déclaré le chef de l’état guinéen dont les partisans souhaitent qu’il brigue un troisième mandat.

Le président Alpha Condé recevra demain vendredi les représentants des différentes délégations des 4 régions naturelles, pour discuter de tout afin qu’il puisse être rassuré.

Balla Yombouno