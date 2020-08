Le procès d’Oumar Sylla ‘‘Foniké Mengué’’ du FNDC s’ouvre ce jeudi

Le procès d’Oumar Sylla connu sous le surnom de “Foniké Mengué”, responsable de la mobilisation du Front national pour la défense de la Constitution (FNDC), s’ouvre ce jeudi 6 août 2020 au Tribunal de première instance de Dixinn. Joint au téléphone dans la soirée du mercredi par Ledjely.com, son avocat Me Salifou Béavogui a soutenu que le procès demeure pour l’heure un atout pour l’activiste, au vu de la violation de la procédure qui a conduit à son arrestation.

Au bout de la ligne, « Me Béa » comme on l’appelle dans le milieu a indiqué que le dossier judiciaire contre son client contient beaucoup de faiblesses et a promis de se battre pour la libération de l’opposant au troisième mandat que le président Alpha Condé veut s’offrir. « Son dossier a plein de faiblesses et nous allons nous battre pour sa libération. Le procès débutera ce jeudi et nous allons faire notre devoir pour qu’il puisse recouvrir sa liberté », a promis l’avocat de Foniké Mengué.

Ce responsable du front anti-troisième a été arrêté le 17 avril dernier après une intervention dans une émission de la Radio Espace FM, au cours de laquelle il avait dénoncé l’arrestation de plusieurs membres du Front national pour la défense de la constitution dans la région administrative de N’zérékoré suite aux violences qui ont émaillé le double scrutin législatif et référendaire du 22 mars 2020.

Foniké Mengué est poursuivi pour production et diffusion de fausses nouvelles. Les demandes de sa libération conditionnelle introduites par ses avocats ont été toutes rejetées par la justice guinéenne.

Nous y reviendrons

Ibrahima Kindi BARRY