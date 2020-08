DÉCÈS DE MAMADI DIAWARA : Bah Oury parle de sa relation avec le défunt 

Après le décès de Mamadi Diawara survenu ce jeudi à Bamako, dans la capitale malienne, des suites d’une courte maladie, la classe politique lui rend hommage et se souvient encore de ses exploits d’homme d’affaires et de politicien. C’est le cas de Bah Oury, président de l’Union des démocrates pour la renaissance de la Guinée (UDRG) dont le défunt était une vieille connaissance.

Joint au téléphone par Ledjely.com, l’ancien président de l’UDD, parle de celui que tout le monde appelait affectueusement ‘‘Yaourt de Guinée’’. « Il fait partie de la génération qui a opté de définitivement rentrer au pays après 1984. Nous avons eu des itinéraires certes différents, mais très proches. Mamadi Diawara s’est impliqué très tôt dans le secteur privé en mettant en place une unité industrielle qu’on appelle ‘‘Yaourt de Guinée’’. Il était beaucoup plus connu comme ‘‘Yaourt de Guinée’’ que Mamadi Diawara », a-t-il rappelé.

Parlant de la vie politique du défunt, Bah Oury a ajouté : « Dans l’arène politique, il s’était impliqué du côté du PUP dans un premier temps et par la suite dans son propre parti politique le PTS. Indépendamment de nos divergences du point de vue politique, il a toujours été très affable, très ouvert, très conciliant et je me souviens avec beaucoup de douleur que lorsque j’étais en exil, il ne manquait pas de temps à autre de m’appeler pour me réconforter et me souhaiter de garder confiance et du courage ».

Ibrahima Kindi BARRY