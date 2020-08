Dans le cadre de la lutte contre le COVID-19, le directeur général de la Société de palmiers à huile et de l’hévéa (SOGUIPAH), vole au secours de la population de la capitale de la Guinée forestière. C’est un important lot de vivres et de non vivres qui a été offert aux citoyens de cette partie du sud du pays. La remise a eu lieu ce dimanche 9 août, au camp Béhanzin de N’zérékoré, en présence des autorités administratives et des représentants des récipiendaires.

Le don est composé de plus de 1 000 sacs de riz, 200 bidons d’huile d’arachide, plus de 200 morceaux de savons et 3 000 masques. Selon le donateur, la Guinée à l’instar des autres pays du monde, est frappée par le COVID-19. Cela a un impact sérieux sur le pouvoir d’achat et de revenu des populations et surtout en cette période hivernale où les citoyens ont du mal à joindre les deux bouts. « C’est ce qui nous amène à assister nos populations », a souligné Michel Béïmy. Et de poursuivre : « Cette assistance qui va permettre aux citoyens de traverser ces moments difficiles s’inscrit aussi dans le cadre la lutte contre le COVID-19. Cela va nous permettre de renforcer les mesures barrières. Et tant que l’état d’urgence est en vigueur dans le pays, nous serons aux côtés des autorités pour les aider dans la sensibilisation des populations afin que celles-ci puissent continuer à porter leurs masques et se laver régulièrement les mains. Chose qui pourrait rompre la chaîne de contamination », a ajouté le DG de la SOGUIPAH.

Prenant part à cette remise de don, le préfet de N’zérékoré s’est tout d’abord réjoui de ce geste avant d’inviter les citoyens au respect des gestes barrières. « J’apprécie à sa juste valeur ce don fait par le DG de la SOGUIPAH. Nous remercions les heureux donateurs pour ce geste et les rassurons que ces dons parviendront aux ayants droit », a déclaré Sâa Yola Tolno avant d’inviter la population au strict respect des mesures barrières. « Nous allons demander à la population de continuer à observer les mesures barrières car, la maladie est encore là, en Guinée. A N’zérékoré, on avait enregistré un cas mais heureusement tout s’est bien passé. Donc, pour éviter que la maladie n’entre chez nous, continuons à respecter les gestes barrières. Les autorités n’ont pas pris des dispositions de lutte contre l’inobservation des mesures barrières contre vous mais plutôt pour vous protéger contre cette maladie », a justifié le préfet.

En recevant ce don, le président de conseil du quartier de Wéssoua s’est quant à lui réjoui de cet acte. « Je suis satisfait de ce geste car, ça va me permettre de traverser ce moment de soudure. Je demande à tout le monde de faire des mesures barrières une préoccupation majeure pour lutter efficacement contre le COVID-19 », a invité Nyankoye Kolié.

Niouma Lazare Kamano, N’Zérékoré pour Ledjeley.com