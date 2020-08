Le président Alpha Condé a procédé ce jeudi 13 août au lancement officiel des transferts monétaires pour 240 000 ménages dans le cadre de la phase 2 du plan d’urgence contre le COVID-19 de l’Agence nationale d’inclusion économique et sociale (ANIES). La cérémonie a eu lieu dans les quartiers de Coronthie et de Tombo dans la commune de kaloum en présence du Premier ministre, chef du gouvernement, et des différents ministres impliqués dans les programmes de l’ANIES.

“La phase 2 est une composante du plan de riposte économique du gouvernement dans la crise sanitaire. Pour Conakry, c’est le mois d’août. Et le mois prochain au tour de la mi-septembre, neuf préfectures de l’intérieur du pays : Forecariah, Kindia, Gaoul, Tougué, Mamou, Dabola, Kerouané, kouroussa et Beyla vont bénéficier de transferts monétaire. Pour l’intérieur du pays, les bénéficiaires de transferts monétaires toucheront plus de 120 000 ménages soit 850 000 personnes”, explique le coordinateur général de l’ANIES, Ansoumane Camara.

De son coté, la directrice générale de l’ANIES, Sanaba Kaba, annonce que “chaque ménage recevra un bidon de 10 litres d’huile et un sac de riz de 50 kilogrammes et 250 000 francs guinéens tous les mois jusqu’à décembre. Et ce plan de riposte est consacré sur Conakry. Les bénéficiaires de vivres, c’est 25 000 ménages. Les bénéficiaires de transfert monétaire, c’est 240 000 ménages soit 1,6 million de Guinéens”.

Prenant la parole, le président de la République invite les uns et les autres au respect des gestes barrières. “Il est important de respecter ce que les médecins nous disent. Si nous portons tous des masques et respectons la distanciation sociale, nous allons vaincre cette maladie. Malheureusement, beaucoup d’entre vous ne respectent pas le port des masques ni les distances. Or, il est extrêmement important de vaincre cette maladie. Pour le moment, nous allons tout faire pour apporter l’aide qu’il faut aux différentes familles. Vous aussi, vous devez nous aider en respectant ce que les médecins disent”, plaide le président Alpha Condé.

A rappeler que la distribution de vivres à 25 000 ménages vulnérables à Conakry est confiée au Programme alimentaire mondial (PAM) et le transfert monétaire à Ecobank. Et les prochains mois, c’est-à-dire octobre et novembre, les paiements se feront par reconnaissance faciale.

Balla Yombouno