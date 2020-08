Alpha Condé et ses sbires sont-ils de bons croyants ?

La croyance religieuse et surtout la pratique des prescriptions religieuses constituent des facteurs importants dans le choix des leaders politiques. Sur le mur de la faculté de droit de la prestigieuse université Harvard, est cité un verset de la sourate sur la femme (An nisa) qui appelle les humains à se lever pour la justice, même quand c’est contre soi-même ou ses parents. Sans avoir lu toute la bible, je suis convaincu qu’elle fait aussi la promotion du bien, car presque toutes les religions partagent les valeurs universelles dont le respect de la vie humaine et celui de la parole donnée. Au delà du caractère illégal, illégitime et irrationnel de ce projet suicidaire de Monsieur Alpha Condé et de ses hommes de mains, j’ai décidé aujourd’hui d’analyser les bassesses de ces hommes avec mes lunettes de musulman car pendant que j’écris ces lignes, la plupart de ces criminels sont certainement en boubou brodé (généralement acheté avec l’argent spolié du contribuable) sur les nattes des mosquées, avec des chapelets souvent longs comme une partie de la liste des promesses non tenues d’Alpha Condé.

Le respect de la parole donnée, du serment qui est une promesse solennelle et ferme, est l’une des plus importantes prescriptions de l’Islam. Dans le Livre Saint, le Coran, plusieurs versets font des éloges des personnes de parole et énumèrent les sanctions réservées aux personnes qui ne respectent pas la parole donnée, aux personnes du genre d’Alpha Condé qui jurent sur une chose à la face du monde, et qui ravalent sans vergogne leurs engagements solennels. Après avoir souligné que “bienheureux sont les croyants [….] qui honorent leurs engagements” (Sourate 23), le Livre Saint précise aussi que “c’est une grande abomination auprès d’Allah que de dire ce que vous ne faites pas”. (Sourate 61). Abou Houraira (l’un des plus respectés pour l’authenticité de ses hadiths) rapporte du Prophète Muhammad (SAW) que les signes distinctifs de l’hypocrite sont au nombre de trois: lorsqu’il parle, il ment ; lorsqu’il promet, il viole sa promesse ; lorsqu’on lui confie un dépôt, il est déloyal. Alpha Condé (appelé aussi ironiquement mais à raison Papa promesses) est connu par une grande partie des guinéens pour ses fausses promesses dont les fiefs de son parti ont été particulièrement victimes (les barrages de la Haute Guinée attendent encore la résurrection du Chinois). Bihar Al Anwar aussi rapporte qu’il n’y a “pas de religion à celui qui n’a pas de parole” (t.16). Le Mouslim rapporte également que le Prophète a dit que “le mensonge conduit à la turpitude, et la turpitude conduit à l’Enfer”. Ainsi, tout porte à croire que Monsieur Alpha Condé et ses sbires, en mentant sans vergogne au peuple de Guinée, en torturant son peuple et en versant le sang des innocents, empruntent sans nul doute le chemin de l’enfer. Il est important de rappeler que le blanchiment spirituel de l’argent, consistant à faire partir les gens à la Mecque ou à construire des mosquées afin d’obtenir le pardon de Dieu sur des péchés intentionnellement commis, ne peut effacer le mal fait à autrui, le mal fait au peuple, fait aux faibles.

Sur les cas de violence et de tortures physique et morale, Mouslim rapporte que “Allah torturera ceux qui torturent les gens dans ce bas-monde”. À quoi peuvent donc s’attendre Alpha Condé et son régime, dont les images et vidéos de tortures physiques circulent à grande échelle sur les réseaux sociaux. À quoi s’attend ce régime qui est dit recourir à de telles méthodes au camp de Soronkoni?

Enfin, et pire, Monsieur Condé et ses petits cadres ont banalisé la vie humaine. Plusieurs dizaines de Guinéens, notamment des jeunes, ont péri sous les balles assassines de Monsieur Condé et ce, dans toutes les régions du pays. Pourtant Mouslim rapporte également que “le musulman, sa vie, ses biens et son honneur sont inviolables”. Avec Boukhari, Mouslim rapporte aussi que “les premiers cas à être jugés entre les gens au Jour du Jugement seront les cas d’effusions de sang”. Dans le Coran même, Allah avertit que “quiconque tue intentionnellement un croyant, sa rétribution alors sera l’Enfer, pour y demeurer éternellement’’. (Sourate 4)

Il est encore temps pour Alpha de limiter les dégâts. Il est temps pour les esclaves de l’argent qui suivent Monsieur Condé dans le seul but de protéger leurs intérêts matériels, de se rappeler que le confort de ce monde est éphémère et que le vrai monde, l’éternel, nous attend. Tout ce qu’on fait ou fait pas, dit ou dit pas, est vu, su et enregistré par l’Omniprésent, l’Omniscient, l’Omnipotent, avec Qui nul ne pourra empêcher la rencontre.

Mamoudou Nagnalen Barry