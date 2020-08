COVID-19 : OSH Guinée vole au secours de personnes handicapées

L’Organisation de secours aux personnes handicapées (OSH) Guinée a organisé ce samedi 15 août 2020 la cérémonie de lancement des activités de son projet de campagne d’information et de sensibilisation des personnes handicapées sur le COVID-19 dans les villes de Conakry, Kindia et Kankan. L’activité s’est tenue à la maison des jeunes de Ratoma à Conakry.

Pour commencer l’exécution du projet, OSH Guinée a fait un don de kits sanitaires composés de 200 sceaux de lavage de mains, 7 000 masques, 1 000 gels antiseptiques, 200 cartons de savons et 50 cartons d’eau de javel qui seront distribués aux personnes handicapées et à familles dans ces trois villes.

Massoud Barry, présidente de l’ONG OSH, explique l’objectif du projet : “Ce projet a pour but de contribuer aux efforts des uns et des autres consentis dans la lutte contre le COVID-19 à travers une campagne d’information et de sensibilisation qui touchera plus spécifiquement les personnes handicapées et familles à Conakry, Kindia et Kankan durant trois mois. Les personnes handicapées étant l’une des couches les plus vulnérables du pays, courent un risque accru de contracter le COVID-19 à cause des facteurs comme : difficulté à respecter la distanciation physique car elles ont besoin d’une aide supplémentaire, besoin de toucher des objets pour obtenir une aide physique ou l’inaccessibilité à l’information pour pouvoir éviter cette maladie”.

Sory Sidibé chef section autonomisation, inclusion des personnes handicapées et représentant de la direction national de l’Action sociale a déclaré officiellement le lancement des activités du projet. “Nous accordons énormément de crédit à cette activité qui assure la promotion des gestes barrières afin de susciter l’adhésion des population aux messages des autorités sanitaires du pays. Ici, l’attention est portée sur la voie à suivre en vue de garantir la protection des entités victimes d’inégalité et de vulnérabilité en l’occurrence les personnes handicapées”, précise-t-il.

Au nom des bénéficiaires, Ibrahima Sory Tounkara, le président du conseil des sages de la cité de solidarité, se réjouit du geste des donateurs. Il promet que les bénéficiaires en feront un bon usage des kits sanitaires. “Je suis vraiment content de voir des personnes porteuses d’handicap faire de tels gestes pour la lutte contre le COVID-19. Nous allons faire tout notre possible pour en faire bon usage et aussi les aider dans la sensibilisation”, ajoute-t-il. La cérémonie a pris fin par la remise de kits sanitaires aux quelques personnes handicapées qui étaient présentes.

Pour contribuer à réduire les risques de contamination des personnes handicapées, à travers la prise de mesures adéquates pour s’assurer qu’elles aient accès à l’information nécessaire sur le COVID-19, OSH Guinée a bénéficié de l’appui financier du PNUD pour la mise en œuvre de ce projet.

Mariama Ciré Diallo