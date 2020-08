DINGUIRAYE : les jeunes s’investissent pour une paix durable à Kalinko

En février 2018, à l’occasion des dernières élections communales, la sous-préfecture de Kalinko dans la préfecture de Dinguiraye avait enregistré des violences politiques ayant fait plusieurs morts, des blessés et d’importants dégâts matériels. Pour renouer avec la paix durable et surtout permettre aux jeunes de participer pleinement au processus de développement de cette localité classée parmi les vingt communes les plus conflictogènes du pays que le Système des Nations-Unies en Guinée, à travers le projet de participation des jeunes à la gouvernance locale, financé par le Fonds de consolidation de la paix (PBF) et exécuté sur le terrain par l’UNICEF, l’UNESCO et l’UNFPA, qu’un Conseil local des jeunes a été installé dans la commune rurale de Kalinko. Les résultats des actions du CLJ commencent déjà à être visibles ; même si d’autres activités sont encore nécessaires pour le rendre plus dynamique, rapporte le correspondant du Djely basé dans la région de la Haute-Guinée.

Les jeunes jouent un rôle primordial dans le développement des localités. Mais s’ils ne sont pas occupés ou informés des actions entreprises par les autorités, ils peuvent être à la base de plusieurs malentendus. C’est pour leur permettre de jouer pleinement leur rôle au sein de la communauté que des Conseils locaux des jeunes ont été installés dans les vingt communes les plus conflictogènes du pays. Ces CLJ servent d’instruments de promotion de la paix, de canaux d’identification des besoins et de veille à leur mise en œuvre pour répondre aux aspirations des populations de ces communes.

Dans la commune rurale de Kalinko, située à 75 kilomètres du chef lieu de la préfecture de Dinguiraye en Haute-Guinée, le Conseil local des jeunes travaille d’arrache-pied pour maintenir la paix dans la localité, comme l’explique Djiba N’Diaye, membre dudit conseil. “Depuis notre installation, nous avons procédé à la vulgarisation du CLJ. Nos activités ont mobilisé les jeunes autour des idéaux de la paix sans distinction de d’ethnies ni d’appartenance politique. Et puis nous avons pris part à l’élaboration du PDL et PAI de la commune rurale de Kalinko. Aujourd’hui, nous veillons de près à la mise en œuvre du PAI”, assure-t-il.

Comme perspectives, ces jeunes songent notamment à “la mise en place des antennes dans les districts et l’assainissement des lieux publics de la commune”, ajoute Tounkara Ali, un autre membre du CLJ de Kalinko.

Très satisfait des résultats obtenus par l’équipe du conseil local, Aboubacar Doumbouya, le secrétaire général de la commune rurale de Kalinko, assure que “beaucoup de choses positives sont aujourd’hui visibles, on a complètement renoué avec la paix et la quiétude. Les élections du 22 mars dernier se sont passées sans problème ; et nous souhaitons que ce travail continue à l’orée de la présidentielle à venir”.

Au-delà de ces résultats satisfaisants, un citoyen rencontré sur place estime qu’il est nécessaire d’initier des sessions de renforcement de capacités des membres du CLJ en plaidoyer. Car selon lui, de nombreux jeunes de Kalinko ne sont pas informés de l’existence de ce conseil dans leur localité.

Depuis Kalinko, Michel Yaradouno pour Ledjely.com