Auto-Tune, un avant goût du prochain album de Abdoul Jabbar !

Après une décennie de silence, le reggaeman guinéen Abdoul Jabbar annonce les couleurs de son nouveau disque Spiritual war qui signifie (guerre spirituelle) en français.

Dans “Auto-tune” le reggaeman dont la voix ne souffre d’aucune imitation expose les dessous des studios d’enregistrement qui utilisent régulièrement ce logiciel (autotune) pour corriger la voix de nombreux chanteurs, chanteuses.

Le New single “Autotune” préfigure la sortie prochaine d’un nouvel album solo

L’album “SPIRITUAL WAR” sera produit par Kotta Music Production, label du chanteur et reggaeman Ras Condel. La distribution digitale est assurée par Keyzit Guinée.

Il faut rappeler que le reggaeman Abdoul Jabbar est auteur compositeur et interprète de cinq albums. Bon retour l’artiste !

A propos de l’artiste

Auteur, compositeur, interprète, Abdoul JABBAR est né dans la petite ville de Fria, Alpha Yaya DIALLO grandit au travers d’une culture musicale forte. Arrivé dans la capitale Conakry à l’âge de 10 ans, il intègre aussitôt le groupe de danse ABC de Dixinn. En 1994, il empreinte la voie du rap et crée son premier groupe Libre Avo-k avec DJ Vigor (Richard Thea). En 1997, son style évolue, il monte SPEED GOYS avec Sacko Fofana. En 2000, il crée DOUGOU FAGA. Puis Abdoul JABBAR rejoint le groupe STAFF HOMOGENE en 2001. Ses nombreuses rencontres professionnelles lui permettent d’accéder aux premières parties de concert de dire… Après l’étonnant album TOULIGBELI en 2005, puis LE BAS PEUBLE en 2007, ABDOUL JABBAR interpelle avec son album AFRIKA produit par Brummel Yansané Network Bytes (studio KANIYA RECORDS) en 2008. Il enregistre le titre Kuma avec la participation de Tiken Jah FAKOLY et de Jean-Baptiste DOBIECKI (arrangé par MANJUL à l’HUMBLE ARK RECORD à Bamako). En 2010, il sort son 4ème album CHANGEONS D’ESPRIT.

Abdoul JABBAR est un artiste virtuose et engagé. Il est un porte-parole du peuple africain, il chante l’amour, la beauté et les souffrances de la vie africaine, et l’homme dans son universalité. Il dénonce les injustices et prêche pour la non-violence. Ses paroles sont en soussou, français, malinké, poular, anglais… Il s’inspire de la musique traditionnelle africaine, de l’afro-beat, du reggae-roots, du jazz et des musiques urbaines mondiales.

Discographie de Abdoul Jabbar

TOULIGBELI : 17 Juillet 2005

LE BAS PEUPLE : 04 Novembre 2007

AFRIKA : 11 Mai 2008

CHANGEONS D’ESPRIT : 28 février 2010

WALI : 05 octobre 2013

Fiche technique et crédits « AUTO-TUNE»

Titre : Auto-Tune

Durée : 2’45

Auteur compositeur et interprète: Abdoul Jabbar

Choristes : Abdoul Jabbar & J Squire

Mixage et Mastering : J Squire

Photo & Infographie : Yaatagui Multimedia

Label : Kotta Musik Production

