PRESIDENTIELLE 2020: l’Ambassade des Etats-Unis estime qu’il “revient aux Guinéens de décider”

Les propos sont ambigus et la position insaisissable. En effet, se prononçant sur la présidentielle d’octobre prochain, l’Ambassade des Etats-Unis en Guinée, si elle dit réaffirmer son attachement aux “transitions démocratiques et régulières du pouvoir”, estime néanmoins que c’est aux Guinéens qu’il revient de “décider de l’avenir de leur pays” . Une décision qui, précise encore le communiqué de la représentation diplomatique du pays de l’Oncle Sam, devrait être prise par le biais d’un processus consultatif “libre, équitable et transparent“.

Les Etats-Unis réaffirment leur attachement aux institutions et aux processus démocratiques. Il revient en définitive aux Guinéens de décider de l’avenir de leur pays, une décision qui devrait être prise par le biais d’un processus consultatif, libre, équitable et transparent. Nous croyons aux transitions démocratiques et régulières du pouvoir, qui aboutissent à plus de responsabilité, à des institutions plus fortes, à plus de participation citoyenne dans le processus politique et à moins de corruption.

Nous encourageons la Guinée à s’engager dans un processus électoral libre, équitable, transparent et pacifique. L’état de droit, des élections libres et équitables, la liberté d’expression sont au cœur d’une démocratie qui fonctionne. Adhérer à ces normes démocratiques permet aux citoyens Guinéens de s’engager dans le dialogue politique et de soutenir les candidats, les partis ou les idéaux de leurs choix.

Les Etats-Unis exhortent toutes les parties à s’abstenir de la violence, à promouvoir la responsabilité, à s’engager dans le dialogue en vue de trouver des solutions pacifiques à leurs différends politiques. L’unique voie pour avancer demeure la fin de toute violence, le dialogue entre tous les acteurs, et le consensus sur un accord qui résout les différends politiques fondamentaux.

