Le FODAC renforce les capacités des acteurs culturels

Ouverture ce lundi 17 août, dans la salle de conférence du stade Général Lansana Conté de Nongo à Conakry, d’une session de formation à l’intention des acteurs culturels guinéens sur les techniques de montagne d’un projet culturel et sur les procédures opérationnelles du fonds. Une initiative du Fonds de développement des acteurs culturels (FODAC) dont la cérémonie d’ouverture a été présidée par le ministre des Sports, de la Culture et du Patrimoine historique, Sanoussy Bantama Sow.

Durant cinq jours, les participants vont échanger autour de plusieurs modules qui seront animés par des experts venus de Dakar et des cadres nationaux sur les thématiques portant sur l’écosystème culturel créatif de la Guinée. Parmi ces thématiques, il y a la vulgarisation de la nouvelle politique culturelle de la Guinée, la connaissance du Fonds de développement des arts et de la culture, ses procédures opérationnelles, les problématiques liées au financement culturel, l’organisation, la structuration et la gestion d’une entreprise culturelle, la méthodologie de rédaction d’un projet culturel, la commercialisation et la rentabilité des biens culturels, comprendre et répondre à un appel à candidature, l’impact digital sur la culture, etc.

Selon Malick Kébé, le directeur général du FODAC, “cette session est le fruit d’un long processus qui a pour objectif de renforcer la capacité institutionnelle des opérateurs culturels guinéens en vue de créer un cadre d’échanges et de débats participatifs sur les connaissances des procédures et mécanismes pour opérationnaliser la mise en oeuvre des activités du Fonds de développement des arts et de la culture“, invitant “les participants à faire preuve d’efficacité, de discipline et de leadership pour relever le challenge et le bon déroulement de ce stade de renforcement et de perfectionnement des différentes structures et artistiques des participants“.

De son côté, Remy Sagnane, formateur et expert culturel au Comité d’organisation des jeunes de la francophonie, a indiqué que “cette initiative s’inscrit très logiquement dans une dynamique de mise en oeuvre d’une politique culturelle ambitieuse et d’une volonté de répondre véritablement aux préoccupations des acteurs culturels à la fois dans la confirmation de nos expériences, mais également dans la dotation d’outils nouveaux pour la mise en oeuvre de leur mission respective (…) Nous ne venons pas ici pour donner des leçons, nous venons pour partager des expériences.“, a-t-il précisé.

Prenant la parole, le ministre Sanoussy Bantama Sow a déclaré qu’il reste convaincu qu’au terme de cette session de formation que les participants seront suffisamment outillés pour faire valoir leurs compétences au niveau national et international. “J’appelle tous les participants à faire preuve de sérieux, d’assiduité et à participer activement aux différents travaux de cet atelier. Quant aux experts formateurs, je voudrais vous exhorter à ne ménager aucun effort pour la réussite de cette session de formation. Je lance un appel solennel à tous les acteurs culturels impliqués dans la mise en oeuvre de projet et programme aux respects des procédures opérationnelles du fonds“, a-t-il déclaré.

Balla Yombouno