UMS : un modèle unique pour l’engagement des salariés

En Guinée, United Mining Supply (UMS) est le leader des secteurs du transport et de la logistique minière, avec de nombreux clients locaux et internationaux. Partie prenante des plus gros projets miniers du pays, dans l’exploitation de bauxite à Boké et du fer à Simandou, UMS est une entreprise de référence en Guinée et dans la sous-région.

Si les performances opérationnelles d’UMS sont connues, son modèle de management favorisant l’engagement des salariés l’est moins alors qu’il est pourtant au cœur de sa réussite. Ainsi, le Président Directeur Général d’UMS, Fadi Wazni, rappelle les principes de son approche managériale : « pour être prospère durablement, une entreprise doit créer un environnement de confiance et d’engagement pour ses salariés ».

Depuis sa création, UMS a mis en place le système du « travaillé – payé », un modèle innovant permettant aux salariés de devenir propriétaires des camions de la flotte d’UMS. Sous une forme de crédit à taux 0, les salariés d’UMS mais également différents prestataires locaux ont pu progressivement devenir propriétaire de leur outil de travail. À ce jour, plus de 200 personnes ont pu bénéficier de ce programme, un nombre sans équivalent dans le secteur des transports en Guinée et plus généralement dans la région. Parmi eux, déjà une quinzaine de retraités pour qui cela représente un actif important pour gérer leur retraite sereinement.

« C’est un modèle gagnant-gagnant, explique Fadi Wazni, PDG d’UMS. En devenant propriétaires de leur outil de travail quotidien, nos employés se sentent valorisés par la direction et ont conscience que nous attendons de leur part un véritable engagement dans la réussite de nos opérations. Aujourd’hui, UMS compte plus de 4 000 employés dont nous sommes fiers de l’implication chaque jour ».