KANKAN : une ONG se mobilise pour la formation de jeunes et la restauration des berges du Milo

Dans le cadre de la célébration de la journée de l’humanitaire, l’Union des grands amis pour le développement et la non-violence en Afrique a procédé, mardi 18 août, à la distribution des vivres pour appuyer la lutte contre le COVID-19 et au lancement d’activités de formation et de reboisement pour restaurer les berges très menacés du fleuve Milo à Kankan, rapporte le correspondant du Djely basé en Haute-Guinée.

Pendant 72 heures, une cinquantaine de jeunes sera formée en entrepreneuriat afin de booster les compétences et les pousser à plus de créativité, indique la coordinatrice de l’ONG UGAVA. “La raison de notre présence à Kankan s’inscrit dans le cadre de donner des vivres et des non vivres aux personnes nécessiteuses. Nous appuieront également la jeunesse de Kankan en entrepreneuriat pour qu’ils soient compétitifs sur le marché de l’emploi et après tout cela, nous ferons le reboisement de quelques berges du fleuve qui est notre patrimoine commun. Si ce fleuve n’est pas entretenu, il risque de disparaître“, a-t-elle alerté.

Mousa Condé, le président du Mouvement sauvons le fleuve Milo, structure partenaire dans la mise en oeuvre ces activités, estime qu’il faut le concours de chacun pour accroître le niveau des jeunes. “Car tout ce que l’on veut faire pour les jeunes sans ces derniers est contre eux. Il faut que ces jeunes soient bien formés sur le fleuve. La contribution de tous est nécessaire“, assure-t-il.

Présent à la cérémonie de lancement des activités, le maire Mory Colophon Diakité a exprimé sa gratitude à la structure initiatrice, notant que “le reboisement du Milo vient à pic car ce bijou naturel est très menacé” par l’agression des riverains.

Michel Yaradouno, Kankan pour Ledjely.com