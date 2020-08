TPI DE DIXINN : le procureur requiert deux ans de prison contre Foniké Mengué

Après des heures de débat contradictoire et de réquisitoire ce jeudi 20 août 2020, le procureur de la République près du Tribunal de première instance (TPI) de Dixinn, Sidy Souleymane N’Diaye, a requis deux ans de prison et une amende de 30 millions de francs guinéens contre Oumar Sylla “Foniké Menguè”, le chargé de la mobilisation du Front national pour la défense de la Constitution (FNDC).

Dans la phase de réquisitoire et plaidoirie où la grande partie a été consacrée à l’intervention du procureur, celui-ci a demandé au tribunal de retenir le prévenu dans les liens de culpabilité en estimant que “Foniké Mengué n’a pas sa place dans la vie en société. C’est un délinquant dangereux. C’est pourquoi, en conséquence, nous demandons à ce qu’il soit condamné aux peines d’emprisonnement de 2 ans et d’une amende de 30 millions de francs guinéens”, a requis Sidy Souleymane N’Diaye.

Après l’intervention du procureur, les avocats de la défense composée notamment de Me Mohamed Traoré et Me Salifou Béavogui ont sollicité le renvoi des plaidoiries à demain vendredi 21 août, disent-ils, afin de bien se préparer. Une doléance acceptée par le juge Alphonse Charles Wright.

Mais plus loin, Me Salifou Béavogui a indiqué que “la défense a pris acte de ce réquisitoire qui ne repose que sur l’arbitraire, qui ne repose que sur des montages, qui ne repose que sur la rhétorique“. Et de préciser : “Nous avons sollicité le report juste le temps pour nous de répliquer, de nous préparer. Demain, nous serons là pour démonter point par point ce réquisitoire et le mettre à terre. Pour nous, notre client n’a commis aucune infraction. Il est victime de l’arbitraire, il est victime d’injustice. Il est simplement arrêté pour ses opinions politiques“, a estimé Me “Béa”.

