DUBREKA : un jeune homme de 21 ans accusé de viol sur une mineure de 10 ans

Almamy C., 21 ans , résidant au quartier Kagbelen dans la commune urbaine de Dubreka, est accusé d’avoir abusé sexuellement d’une fillette âgée de 10 ans. Il a été présenté à la presse par l’Office de protection du genre, de l’enfance et des mœurs (OPROGEM), ajoutant l’avoir reçu de la Compagnie mobile d’intervention et de sécurité (CMIS) n°5 de Kagbélen.

Selon la directrice générale adjointe de l’OPROGEM, le présumé violeur nie les faits qui lui sont reproché. “Il reconnaît avoir reçu la fille dans sa chambre, dans son lit, mais ne reconnaît pas l’avoir touchée sexuellement. Lorsque nous avons référé la fille à la médecine légale, selon le rapport médico-légal, la fille a été effectivement violée. Au jour d’aujourd’hui, nous avons recueilli toutes les déclarations de la part des deux parties, à savoir de la part de la victime en présence de ses parents mais aussi la déclaration du présumé violeur“, a indiqué Marie Gomez.

Quant au présumé violeur, il a déclaré que la fillette serait sa fiancée. “Quand j’ai vu la fille, je lui ai dit que je voulais d’elle en mariage. Alors nous avons gardé le contact jusqu’à une semaine et ensuite je suis allé la présenter à ma mère. C’est ainsi qu’un samedi ma mère est allée voir ses parents. Après, c’est elle-même qui est venue me dire que mes parents sont allés voir ses parents“, a déclaré le jeune Almamy.

Interrogé pour savoir s’il avait abusé de la fillette, Almamy a rétorqué en ces termes : “Je l’ai touchée, mais je ne l’ai pas pénétrée (nna touché khinè, kono m’mou so akouyi, a-t-il dit en langue soussou). Nous étions couchés l’un sur l’autre. Donc si on dit qu’elle a été violée je me déclarerai coupable car c’est moi qui l’ai touchée” mais pas de façon sexuelle, s’est-il justifié.

Après sa présentation à la presse, le présumé violeur a été déféré au Tribunal de première instance de Dubréka où il devra répondre à certaines questions…

Balla Yombouno