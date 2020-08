SIDYA TOURÉ : « Avec le FNDC, nous allons continuer le combat contre le troisième mandat »

Après plus d’un mois passé à l’étranger, le leader de l’Union des forces républicaines (UFR) a regagné la capitale guinéenne dans l’après-midi de ce lundi 24 août, où il a été accueilli par ses partisans. Dès son arrivée à sa résidence privée, Sidya Touré a tenu un point de presse au cours duquel il a promis de poursuivre le combat avec le FNDC contre un troisième mandat en Guinée.

« Alpha Condé continue de s’entêter. Même si on fait des meetings ratés (…), des réunions pour déclarer des choses qui ne se déclarent pas et comme toujours depuis dix ans l’objectif est toujours d’éliminer l’UFR. (…) On donne un peu d’argent pour cela. On a des gens qui arrivent par centaines. Donc, honnêtement, nous ne nous sentons pas concernés par tout cela », a déclaré le leader de l’UFR.

Poursuivant, Sidya Touré a ajouté : « Avec le FNDC, nous allons continuer le combat contre le troisième mandat et contre le fait qu’Alpha Condé puisse s’installer au pouvoir pour la vie. Ça, c’est absolu. Notre décision, elle est là. On n’a pas changé encore. Quand on va changer on vous le dira, mais en attendant voilà ce qu’on dit ».

À la question de savoir si l’UFR, à l’instar de certains partis politiques membres du FNDC, prendrait part à la présidentielle du 18 octobre prochain, l’ancien Premier ministre a rétorqué : « Dans le cadre du FNDC, on avait prévu que nous ne participions pas aux élections. Nous refusons la modification constitutionnelle et nous refusons le troisième mandat, nous ne reconnaissons pas l’assemblée qui est complètement le bureau politique du RPG/Arc-en-ciel. Quel est l’élément nouveau qui a changé cette position? », a interrogé Sidya Touré.

Balla Yombouno