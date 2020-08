Attention au piège des mauvaises comparaisons ! (Aliou Bah)

Aliou Bah, le jeune leader du Model s’invite dans le débat autour de la participation ou non de l’opposition à la prochaine présidentielle. Alors qu’au sein de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) notamment, on est partagé entre aller ou ne pas aller à ces consultations, Aliou Bah, lui, est de ceux qui pensent que le fait même de légitimer un tel relève d’une grosse naïveté. En effet, lui ne se fait guère d’illusion. Aucune chance qu’un autre leader remporte cette élection devant le président sortant, Alpha Condé. Et ce ne sont pas les exemples sénégalais et ivoirien qui sont souvent brandis pour convaincre Cellou Dalein Diallo et Sidya Touré d’y aller qui lui feront changer d’avis. Car, à la base, dit-il, les contextes de la présidentielle sénégalaise de 2012 et celle ivoirienne de 2010, n’ont à voir avec celle qui prévaut aujourd’hui en Guinée. Des nuances qu’il met du reste en évidence dans la tribune ci-dessous.

Des soi-disant analystes à la solde de la mouvance se sont déguisés en conseillers équilibristes pour induire l’opposition en erreur en l’encourageant à légitimer naïvement le projet de dictature que portent Alpha Condé et son clan. Leur stratégie consiste à distraire l’opinion (surtout les militants de l’opposition) à travers des comparaisons absurdes avec des situations d’autres pays de la sous-région.

En plus du caractère illégal et illégitime de l’éventuelle candidature d’Alpha Condé, celui qui analyse avec objectivité et honnêteté les caractéristiques du processus électoral guinéen et les institutions qui sont en charge de le mettre en application, n’encouragera pas une participation des acteurs politiques sérieux à une compétition électorale dans ces conditions.

En fait, le Sénégal et la Côte d’Ivoire sont souvent cités comme exemples dans leurs conseils trompeurs. Alors il est nécessaire de rappeler que le Sénégal est l’un des rares pays d’Afrique ayant échappé à la crise de confiance qui a conduit à l’épidémie de création des commissions électorales “indépendantes” (CENI). Cela veut dire que ce sont les institutions de l’État (Ministère de l’intérieur, juges électoraux, collectivités locales etc.) qui s’occupent de l’ensemble du processus, et l’exécutif a moins d’influence sur la gestion du fichier électoral et les décisions de la cour constitutionnelle. Et il faut y ajouter le poids et la vigilance des contre-pouvoirs non institutionnels (la société civile). Pour preuve, deux anciens Présidents ont appris leur défaite électorale par les ministres de l’intérieur qu’ils ont pourtant nommés (2000 et 2012).

Pour le cas de la Côte d’Ivoire en 2010, Alassane Ouattara avait le contrôle de la primature (Guillaume Soro), de la commission électorale, la moitié du territoire national, une partie de l’armée (les forces nouvelles) et une garantie de certification de la communauté internationale. Cette élection avait été organisée sur la base des accords politiques qui ont redonné à son camp les cartes stratégiques essentielles pour lui permettre de s’imposer sur ses adversaires, y compris le Président en exercice.

Alors, c’est toujours bien de vouloir comparer, mais il faut le faire avec des éléments factuels et non des comparaisons de façade avec pour objectif d’intoxiquer l’opinion en espérant induire les acteurs politiques en erreur (dresser les militants contre leurs responsables).

Quant à ceux qui estiment que la politique de la chaise vide ne paye pas, ils peuvent aller remplir chaises, bancs et fauteuils pour cautionner la dictature. Cela ne leur donnera ni pouvoir ni légitimité aux yeux du peuple conscient et ambitieux.

Aliou BAH

#MoDeL

#FNDC