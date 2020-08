Le message fort de Foniké Mengué après sa libération…

Bonjour au peuple de Guinée et du monde,

Je suis submergé par tout le soutien et les activités effectuées par les citoyens du monde entier pour ma libération. Je suis très reconnaissant de votre soutien.

Mandela disait dans son livre intitulé Un long chemin vers la liberté :

« En prison, rien n’est plus réconfortant que d’apprendre qu’à l’extérieur les gens soutiennent la cause pour la quelle vous êtes emprisonnés ».

Lorsque j’ai été kidnappé et illégalement emprisonné à la Maison Centrale, au plus profond de mon être, je savais que je n’étais pas seul et que vous étiez avec moi.

Je dois infiniment beaucoup à tous ces citoyens de la terre qui se sont préoccupés et se sont battus de façon remarquable pour ma libération : les éminents avocats de la cause du peuple de Guinée, mes chers camarades, ma famille biologique et idéologique, les organismes nationaux et internationaux de défense des droits de l’homme, l’Assemblée nationale française, les artistes, les organisations de la société civile guinéenne et internationale, les organisations politiques guinéennes et internationales, etc. Je soutiens également vos efforts sans cesse ni fin pour la libération d’autres prisonniers d’opinion et politique injustement privés de liberté dans les prisons de la Guinée.