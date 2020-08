KANKAN : un pick-up de la police fauche un taxi-moto, un enfant tué

Un pick-up de la police a fauché ce lundi 31 août un moto-taxi à bord duquel se trouvaient le conducteur, une femme et son fils. Ce dernier a été tué sur place. Le drame s’est produit au quartier Kabada 2, rapportent des témoins interrogés par le correspondant du Djely sur place.

L’acte horrible s’est passé aux environs de 15 heures ce lundi au quartier Kabada 2 dans la commune urbaine de Kankan. C’est un pick-up remplis d’agents de la police qui a fauché le conducteur de taxi-moto et ses passagers, tuant sur les champs l’enfant qui voyageait avec sa mère. Le motard et la mère ont été eux blessés et admis à l’hôpital régional de Kankan pour les soins.

« J’étais assis avec des amis quand soudain j’ai aperçu un pick-up qui venait à toute pompe. Devant lui, il y avait un taximètre, arrivée au niveau du motard, il lui a trop foncé. Il a pris le guidon de la moto et renversé la moto. Sur place, l’enfant est mort et la femme et le taximètre ont été grièvement blessés », a relaté Salian, témoin oculaire du drame.

Et de poursuivre : « Ce n’est pas la première fois qu’ils conduisent de la sorte. Ces forces de sécurité viennent toujours avec vitesse et aujourd’hui le pire s’est produit », a-t-il souligné.

La situation a créée l’ire des conducteurs de taxi-moto qui se sont rapidement organisés dans le but de se rendre justice.Leur principale cible : les locaux du commissariat urbain, sis au quartier Missiran.

Au moment où nous écrivions cette dépêche, plusieurs conducteurs ont cessé le travail dans la ville pour exprimer leur mécontentement face à ce qu’ils qualifient de barbarie.

Nous y reviendrons

Michel Yaradouno, Kankan pour Ledjely.com