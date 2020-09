CANDIDATURE D’ALPHA CONDÉ : « Au niveau de l’UFR, on prend acte » (Boubacar Barry)

Après l’annonce ce lundi 31 août 2020, sur les ondes de la radio télévision guinéenne (RTG), de la candidature du président Alpha Condé par son parti, le Rassemblement du peuple de Guinée (RPG/Arc-en-ciel), les réactions figent de partout. L’opposition qui dénonce une violation de la loi est tout sauf surprise de la décision du président Alpha Condé de briguer un troisième mandat. A l’Union des forces républicaines (UFR), on estime que cette attitude témoigne du dysfonctionnement qui caractérise l’Etat guinéen. C’est du moins l’avis de son vice-président, Boubacar Barry, que nous avons joint au téléphone ce mardi 1er septembre.

« Au niveau de l’UFR, on n’a pas eu l’occasion d’avoir une concertation pour faire un commentaire. Mais la ligne du parti est très claire sur cette question : on s’attendait à une candidature, mais on s’attendait à ce que la forme soit quand-même respectée. Une déclaration de candidature se fait en personne comme on le dit. Donc, c’est personnellement qu’on le fait, on ne le sous-traite pas, comme le prévoient les règles. Ce ne se reste que par respect pour ceux qui ont sollicité sa candidature. On a vu plusieurs cas de ce genre, mais qu’à cela ne tienne, en Guinée actuellement, on a l’impression que les règles, les principes et les conventions ne sont pas du tout de rigueur. Encore une fois, quand on voit que dans un pays une constitution peut être falsifiée, ça veut dire que, en réalité, il n’y a aucune norme qui tienne. Donc, on prend acte, on s’y attendait. Tout ce qui a été fait depuis ces dernières années, c’était pour arriver à cette situation-là, et on se prépare dans le cadre du FNDC pour apporter une réponse appropriée », a déclaré Boubacar Barry.

Hawa Bah