KANKAN : les étudiants réclament justice pour l’enfant tué par un pick-up de la police

Comme nous l’annoncions hier lundi 31 août 2020 dans un article, un pick-up de la police a fauché un moto-taxi à bord duquel se trouvaient son conducteur, une femme et son enfant. Après avoir coincé et renversé l’engin, l’enfant de très bas âge a trouvé la mort sur place, le conducteur ainsi que la mère de la victime ont été blessés et admis à l’hôpital régional de Kankan pour y recevoir des soins.

Pour exprimer leur rarbol et apporter un soutien moral à la mère de l’enfant, une étudiante sortante, les étudiants de l’université Julius Nyéréré de Kankan se sont dirigés vers le gouvernorat ce mardi 1er septembre pour demander justice pour le défunt. Lors d’un tête-à-tête avec le gouverneur de la région, Sadou Keita et des collaborateurs, les jeunes ont eu des brefs échanges, dans une ambiance tendue, avec les autorités locales. « Nous sommes venus rencontrer les autorités mais la réponse du gouverneur est une insulte pour nous. Il nous demande de former une délégation et venir le rencontrer comme si c’était quelque chose de politique. Nous leur avons dit que ce discours ne nous intéresse pas. D’ici demain, si une réponse concrète ne nous est pas donnée, nous battrons le pavé, suspendrons les cours à l’université et empêcherons le commerce » dans la ville, a annoncé Mamadi Keita, un porte-parole des étudiants.

Et ce n’est pas tout. Les étudiants sont aussi fâchés contre les autorités universitaires. « Nous sommes déçus de nos responsables. Depuis le drame, aucune autorité n’a daigné parler et pire la radio Baobab FM du groupe Dabo Média a mal relaté les faits », a-t-il accusé.

Michel Yaradouno pour Ledjely.com