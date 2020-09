ELECTRICITE : une mission d’évaluation d’EDG était récemment à Siguiri et Kankan

Conduite par le Directeur général d’Electricité de Guinée (EDG), en personne, cette mission avait pour objectif de faire l’état des lieux à Siguiri et d’évaluer le niveau d’avancement des travaux d’installation des groupes thermiques à Kankan.

A Siguiri, c’est un passage de témoin symbolique qui devrait s’opérer prochainement. En effet, dans cette ville, il est revenait jusqu’ici à la société minière SAG de fournir le courant à la préfecture. Mais cela devrait bientôt changer. En tout cas, la mission d’évaluation que Bangaly Maty y a récemment conduite relevait des travaux préparatoires de cette évolution en perspective. Concrètement, il s’agissait de faire l’état des lieux en vue du lancement de la centrale thermique devant permettre de prendre le relais. « Dans cette optique, notre mission-ci a pour objectif de faire le diagnostic et apporter les solutions qui seront nécessaires pour que cette ville retrouve la joie consécutive à une desserte optimale en électricité », confiait à propos le directeur général d’EDG. Du côté des autorités préfectorales, on accueille avec beaucoup de joie cette bonne nouvelle. Le colonel Moussa Condé, préfet de Siguiri évoque même le « ouf de soulagement » que pourrait pousser alors la population de sa ville. En effet, note-t-il : « notre grand besoin aujourd’hui à Siguiri, c’est le courant, l’eau et la route. Et Dieu merci, nous avons commencé les routes et l’eau et aujourd’hui c’est EDG qui est dans nos murs pour procéder au lancement pour que Siguiri soit complètement électrifiée ».

En ce qui concerne l’étape de Kankan, elle a permis à la mission du Directeur général de constater la « la mise en place effective et le fonctionnement des groupes offerts par le président de la République ». Bangaly Maty en avait profité pour saluer le grand travail abattu par l’équipe d’EDG qui était affectée à cette tâche. Ousmane Chérif, le chef de la centrale de Kankan, quant à lui, donne les implications de l’installation et de la mise en service de ces nouveaux groupes. « A date, le nombre de groupes nous permet d’alimenter tous les transformateurs disponibles sur le réseau. Il n’y a plus question de faire une rotation entre les transformateurs. Vous constaterez que depuis plus d’un mois, que tout Kankan est alimenté à la fois grâce aux nouveaux groupes qui ont été installés et qui sont venus s’ajouter aux anciens qui étaient avec nous », assure-t-il.

