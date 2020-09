L’Association des Blogueurs de Guinée (ABLOGUI) a procédé à la publication, ce jeudi 3 septembre 2020, du sixième rapport partiel de sa plateforme LAHIDI.ORG qui suit et évalue depuis 2016 le niveau de réalisation des promesses du Président Alpha Condé et de son Gouvernement. Le rapport partiel rendu public ce jeudi porte sur 82 engagements relatifs aux secteurs des Transports et Travaux publics, de la Jeunesse, de l’Éducation nationale, de l’Économie et des Finances.

Selon Mamadou Alpha Diallo, le président de l’ABLOGUI et chef de projet LAHIDI, ces 82 engagements sont issus du Programme de Gouvernance 2015 – 2020 (56 engagements), de la Déclaration de Politique Générale du Premier Ministre Ibrahima Kassory Fofana (17 engagements) et de Médias (09 engagements). Cette dernière source concerne des promesses du Président Alpha relayées dans la presse pendant ses tournées à l’intérieur du pays lors de la campagne électorale de 2015.

« Ce qui a attiré notre attention, c’est que sur ces 82 promesses tenues, c’est seulement 11 qui ont été réalisées soit seulement 13%. Et nous avons par contre 39% d’engagements qui n’ont pas encore connu de début de réalisation. On a d’autres promesses qui ont connu un début de réalisation mais qui ne vont pas se concrétiser car le second mandat du président de la République termine dans quelques mois, insuffisants pour les réaliser. Pour nous, 11 réalisations sur 82, c’est très faible puisque ça fait près de cinq ans que ces promesses ont été faites », a estimé M. Diallo.

Mamoudou Baro Condé, collecteur de données pour la plateforme LAHIDI, a souligné que 25% des 82 promesses ont été partiellement tenus, tandis que 18% sont en cours de réalisation, soulignant les difficultés rencontrées dans le travail de vérification de niveaux de réalisation des promesses, souvent se heurtant à des fonctionnaires qui n’étaient pas disposés à collaborer pour partager les informations. « Certains départements ministériels contactés n’ont pas accepté de donner des informations relatives aux promesses liées à leurs départements. C’est le cas des ministères du Budget, de l’Économie et des Finance, du Plan… Cependant, les ministères des Travaux publics, de la Jeunesse et Emploi jeune ont été plus coopératifs et accepté de communiquer les informations avec nous », a-t-il précisé.

Lancé au lendemain de l’élection présidentielle de 2015, la plateforme LAHIDI.ORG dont le nom signifie « promesse » ou « engagement » en soussou et en malinké, est initiative qui constitue le prolongement d’un autre projet citoyen mis en oeuvre par l’ABLOGUI, appelé #GuinéeVote, pour faire la veille électorale et l’e-observation du scrutin présidentiel.

A travers la plateforme numérique www.lahidi.org, l’initiative suit et évalue depuis 2016 les promesses électorales du Président de la République Alpha Condé et de son Gouvernement. Le projet actuel répertorie et évalue 21 secteurs avec un total d’environ 300 promesses faites par le locataire du Palais Sekhoutoureyah. Les principales sources de ces promesses sont le projet de société du président Alpha Condé, intitulé Programme de Gouvernance 2015 – 2020, et la Déclaration de politique générale de ses Premiers Ministres, Mohamed Youla et Ibrahima Kassory Fofana. Ces promesses sont suivies et évaluées périodiquement. Sur les différents canaux de la plateforme, des rapports partiels et des vidéos qui mettent en lumière le niveau de réalisation de ces promesses dans un langage accessible sont régulièrement publiés.

La publication de ce sixième rapport intervient le jour du dépôt controversé de la candidature du président Alpha Condé auprès de la Cour constitutionnelle pour un troisième mandat. Selon l’ABLOGUI, l’objectif de cette publication est d’offrir aux citoyens guinéens un outil d’évaluation objective et impartiale des actions du chef de l’Etat sur la base de ses promesses qui lui ont permis de se faire réélire en 2015. « Il s’agit en fait d’une initiative qui vise à promouvoir le contrôle citoyen de l’action publique et la redevabilité des gouvernants », a assuré Mamadou Alpha Diallo qui annonce qu’un rapport global de l’ensemble des promesses du chef de l’Etat guinéen sera publié avant la fin de son deuxième mandat prévu en décembre prochain.

Retrouvez l’intégralité du sixième rapport partiel de LAHIDI en cliquant ici.

Thierno Diallo (@cireass)