L’UNFPA met la radio Foniké FM à la disposition des jeunes

Le Fonds des Nations-Unies pour la population (UNFPA) a procédé ce vendredi 4 septembre à la remise officielle de la radio Foniké FM. La cérémonie a eu lieu à la Bluezone de Kaloum, en présence de plusieurs hautes personnalités, notamment le ministre de la Jeunesse et de l’Emploi jeune, son homologue de l’Information et de la Communication et tant d’autres. Financée par l’UNFPA en collaboration avec le ministère de la Jeunesse et de l’Emploi jeune, cette initiative s’inscrit dans une logique de partenariat entre les autorités guinéennes et leurs partenaires au développement.

Barbara Sow, le représentante de l’UNFPA en Guinée, a indiqué que la radio est un outil à grande audience auprès des jeunes. « La radio communautaire est un outil de communication extraordinaire. Elle peut contribuer à l’autonomisation des couches de la population qui sont peut être défavorisées, marginalisées ou qui ont juste l’intérêt d’être à l’écoute de ce qui est la voix de la jeunesse et qui n’ont pas forcément l’accès aux sources d’informations régulières ou fiables. L’étude de la vulnérabilité des adolescents et jeunes en Guinée réalisée en 2016 révèle que sept jeunes sur dix écoutent la radio. Elle joue un rôle très important pour le développement des jeunes, à travers ses fonctions de communication, d’éducation, de sensibilisation, de mobilisation et de revalorisation culturelle. Cette radio communautaire offrira aux jeunes l’opportunité de s’informer, de se sensibiliser sur toutes les questions relatives à la jeunesse et au développement, notamment sur les sujets relatifs à la santé sexuelle et reproductive y compris la prévention des IST, VIH/SIDA, la prévention des grossesses précoces, des mutilations génitales féminines, de viol et d’autres sources de violence faite aux femmes et filles, et bien d’autres thématiques socio-éducatives et des loisirs », a souligné la fonctionnaire onusienne.

« C’est par ma voix que le ministère de la jeunesse et de l’emploi jeune informe l’opinion qu’une radio exclusivement destinée aux jeunes est désormais créée », c’est en ces termes que Mamadou Mouctar Diallo, ministre de la Jeunesse et de l’Emploi jeune, a commencé le vif de son allocution. « Cette radio qui vient rejoindre la liste des médias en Guinée constitue pour les jeunes et les acteurs concernés par les questions de jeunesse un véritable outil de travail et de développement. Dans cette dynamique, elle demeurera un cadre de production d’idées, d’échanges, de créativité, d’innovation sociale qui doit faire des jeunes des acteurs conscients et conséquents face au rôle qu’il doivent jouer dans le processus de développement de notre cher pays », a-t-il ajouté.

Les bénéficiaires ne cachent pas leur joie face à cet acte posé par l’UNFPA et ses partenaires, et renouvellent leur engagement pour la bonne gestion de radio. Labila Konomou est l’un des bénéficiaires de cette radio. « Je tiens à renouveler notre engagement de continuer à porter la voix des sans voix pour exprimer leur besoin en matière de santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes. De ce fait, nous saisissons de cet instant présent pour solliciter l’accompagnement habituel de l’UNFPA et du ministère de la Jeunesse dans la promotion des activités de communication en vue de faire connaître la radio », a-t-il sollicité.

La radio Foniké FM, 92.2, est logée dans l’enceinte de la Bluezone de Kaloum et la gestion est assurée par Talent et spectacle Guinée, à travers la blue écoute. Et c’est par la remise de kits sanitaires aux bénéficiaires que la cérémonie a été clôturée.

Mariama Ciré Diallo