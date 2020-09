PRESIDENTIELLE 2020 : Dr. Makalé Traoré y va munie d’un programme à 5 piliers

Elle est l’une des femmes qui prendront part à l’élection présidentielle du 18 octobre 2020. L’ancienne ministre de la Réforme administrative et de la Fonction publique et surtout ancienne présidente de la Coalition des femmes et filles de Guinée pour le dialogue, la consolidation de la paix et le développement (COFFIG-DCPD) a été investie ce jeudi 3 septembre par le Parti de l’action citoyenne par le travail (PACT). C’était à l’occasion d’une convention organisée au palais du peuple de Conakry. Et pour l’emporter, Dr. Makalé Traoré propose aux Guinéens un programme reposant sur cinq piliers.

Mais au-delà du programme, l’ancienne directrice de campagne du président Alpha Condé, voudrait aussi se distinguer par le diagnostic dont elle fait de la situation actuelle du pays. De fait, son état des lieux va au-delà du bilan d’Alpha Condé. Ainsi, elle dit s’indigner des conditions « inhumaines » de procréation des femmes. De même qu’elle regrette l’abandon massif des zones rurales et des valeurs qui font l’identité de la Guinée et du Guinéen. Et pour s’attaquer à ces défis ainsi qu’à ceux de l’extrême pauvreté et du déficit d’infrastructures de base, entre autres, elle propose donc un programme bâti autour de cinq piliers.

Le premier de ces piliers, dit-elle, c’est l’inclusion économique, sociale et financière qu’elle promet de promouvoir via un programme présidentiel. La gouvernance est l’autre axe de projet. Une gouvernance devant, selon elle, reposer absolument sur le respect de la loi. L’éducation, elle entend également en faire une de ses priorités. « Le 4ème pilier, c’est le développement équilibré de nos régions, puisque le budget national appartient à tous les Guinéens, il est important qu’il y ait des fonds de développement dans chacune de nos régions ». Et le dernier axe de ce programme c’est la paix en Guinée et la paix entre la Guinée et ses voisins.

Avec une certaine subtilité, Dr. Makalé Traoré en a aussi profité pour affirmer son attachement à la constitution de 2010. « Je m’engage à gouverner cinq ans pour respecter la constitution de 2010 », promet-elle en effet.

A préciser qu’après son investiture hier, Dr. Makalé a déposé ce vendredi matin son dossier de candidature à la Cour constitutionnelle. Comme on peut le voir sur l’image ci-dessous.

