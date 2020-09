Le 3 septembre dernier, l’Association des Blogueurs de Guinée (ABLOGUI) a publié un rapport d’évaluation du niveau de réalisation de 82 promesses du président Alpha Condé et de son gouvernement dans quatre secteurs publics. Aboubacar Sylla, le ministre des Transports et porte-parole du gouvernement, l’un des secteurs concernés par ce rapport, le sixième depuis le lancement du projet LAHIDI, a réagi dans l’émission On refait le monde (ORLM) sur les antennes de Djoma Média.

Le ministre et porte-parole du gouvernement guinéen a essayé de dissocier son bilan de deux années passées à la tête du ministère des Transports à celui des dix ans du président Alpha Condé. « Si vous vous adressez à moi en tant que ministre des Transports, mon bilan je ne peux le revendiquer que sur les deux années que j’ai passé à la tête de mon ministère et non sur les dix années qui sont concernés par cette évaluation », a-t-il indiqué.

Plus loin, il a affirmé douter de la « pertinence » de cette évaluation. « Parce que je ne peux pas comprendre que sur 83 promesses, je dirai même 83 projets, qu’il y ait que 13% qui soit réalisé. Peut-être une quinzaine, quand même. En dix ans, je pense qu’on a fait beaucoup de choses. Ce régime a fait beaucoup de choses que réaliser quinze projets. Infiniment plus », a-t-il défendu.

Selon lui, anciens premiers ministres qui ont dirigé le pays avant le président Alpha Condé portent une grande responsabilité dans la non réalisation de certaines promesses du régime actuel. « Les gens, ils se limitent au bilan, en disant le ministère des Transports, par exemple, n’a pas mis en service ce train… Mais on ne l’a pas mis en service parce que, avant l’arrivée du Pr Alpha Condé au pouvoir, il y a des gens qui ont vendu cette ligne à des particuliers », expliqué Aboubacar Sylla.

Contacté par Ledjely.com, les rédacteurs du rapport ont tenu à apporter des précisions. Pour Mamadou Alpha Diallo, le président de l’ABLOGUI et chef de projet LAHIDI, les éléments sur lesquels se basent le ministre Aboubacar Sylla sont erronés. « D’abord, LAHIDI ne se penche pas sur les dix années du président Alpha Condé. Mais uniquement les cinq années de son second mandat. Ensuite, les 13% de taux réalisation qui le gêne ne sont que pour ce 6e rapport qui porte sur 82 promesses dans les secteurs des Transports et Travaux publics, de l’Economie, de l’Education et de la Jeunesse. Pour information, LAHIDI a répertorié environ 300 promesses du président Alpha Condé et de son gouvernement dont l’évaluation exhaustive et compilée n’est pas encore disponible. En fin, toutes les promesses sur notre plateforme sont tirées soit du programme de Gouvernance 2015 – 2020 qui fait office de projet de société du président de la République, soit de la déclaration de politique générale du Premier Ministre. Ce ne sont donc pas des promesses douteuses ou farfelues », a-t-il souligné.

Thierno Diallo (@cireass)