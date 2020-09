FAYA MILLIMONO : « C’est une erreur, voire même une faute grave de participer à cette élection »

Si Cellou Dalein Diallo de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) a décidé de « poursuivre le combat dans les urnes », Dr. Faya Millimono, le président du Bloc libéral (BL), estime qu’aller à l’élection présidentielle prévue le 18 octobre prochain est « une faute grave ». Il l’a réitéré ce lundi 7 septembre 2020 au cours d’une conférence de presse.

« Nous avons tenu des consultations internes récemment. On a tiré la conclusion que le NON l’a emporté sur le OUI. Le BL, aussi, du sommet à la base, a décidé de ne pas participer à cette élection. C’est une erreur voire même une faute grave de participer à cette élection. Nous n’abandonnerons jamais le peuple de Guinée. Nous n’irons nulle part en répétant la même erreur », a déclaré le patron du BL.

Poursuivant, il a expliqué que cette décision s’inscrit en droite ligne avec la constance dans laquelle s’est inscrit son parti. « Nous ne pouvons pas laisser les camarades de l’opposition encore détenus dans les prisons pour la démocratie et l’état de droit dans le pays et aller à cette élection », a ajouté a Dr. Faya Millimono.

Et de renchérir : « Nous allons nous lever pour nous-mêmes, pour nos enfants et nos petits-enfants et surtout pour tous ceux qui ont perdu leur vie, qui ont payé de leur sang pour que la Guinée soit une terre de liberté, de justice et de prospérité. Ce combat, même s’il est seul, le Bloc Libéral continuera à le mener. Et croyez-nous, nous ne changerons pas », a-t-il promis.

Hawa Bah