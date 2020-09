Chers Compatriotes,

De Chicago, avec le cœur serré, je m’adresse à vous pour implorer votre attention et votre sollicitude dans les événements qui viennent de se dérouler ici et là dans notre ville de Kankan. Des individus de mauvais aloi ont commis dans certains lieux de culte et notamment dans la grande mosquée de Kankan, des forfaits condamnables contre la foi, la bienséance et les valeurs de notre société.

De tels actes correspondent à une déclaration de guerre de religion, cela va sans dire, et vous en conviendrez aisément avec moi.

Ceci dit, Nabaya d’aujourd’hui 2020 évolue d’une autre manière que celle de M’Bemba Alfa Kabiné Kaba et de Karammo Lamine Chérif. Mais, la piété et la sagesse de ces illustres figures de Kankan peuvent et doivent toujours servir de guide. Ils ont cru en Dieu et ont honoré le Prophète Muhammad.

Répondons donc aux provocations avec la manière la plus conforme à cette tradition qui a fait honneur à Kankan au temps de Cheikh Mouhammad Chérif et de Karammo Talibi Kaba.

Les exemples abondent.

Ainsi que vous le savez, ces grands hommes ont vénéré et respecté la sagesse contenue dans le Saint Coran, leur livre de chevet et leur guide en tout.

Je me permettrais de rappeler ici l’histoire du roi Abraha du Yémen avec le chef des Kouraysh, Abdal Muttalib, le grand père de celui qui sera le Prophète de l’Islam, lors de l’invasion de la Mecque par l’armée yéménite et ses éléphants. Abdal Muttalib, accompagné de ses parents et collaborateurs, alla à la Kaaba et implora Dieu en ces termes”…. O, Dieu , protège Ta maison….”” Et, la Kaaba fut ainsi protégée des éléphants d‘Abraha ainsi que de leurs piétinements et des excréments qui vont avec. C’était avant la naissance de notre Prophète Muhammad (Que la paix du Seigneur soit sur Lui).

Implorons donc les saints de Kankan ainsi que tous les sages et croyants de la Guinée afin d’éteindre un feu à l’horizon que les gens aux idées mal intentionnées et criminelles veulent attiser afin de détruire la concorde et la paix qui sont les deux marques de Kankan. Que Dieu protège nos lieux de recueil, ses lieux de prière, en un mot “SES MAISONS.”

Professeur Lansiné Kaba