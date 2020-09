PRESIDENTIELLE 2020: l’ARENA de Dr. Sékou Koureissy Condé n’y participera pas

Il avait précédemment fait valoir ses prétentions pour la présidentielle de 2020. Mais à l’arrivée, Dr. Sékou Koureissy Condé, le président de l’Alliance pour le renouveau national (ARENA) ne sera pas de la course présidentielle. Ainsi en a décidé le Bureau exécutif national du parti auquel l’Assemblée générale avait laissé le soin de prendre la décision ultime quant au choix à faire. Toutefois, l’ARENA, d’une part, promet d’engager une vaste campagne de sensibilisation autour des « idéaux de paix et de la cohésion sociale, conditions de tout développement durable« , et de l’autre, n’exclut pas « l’éventualité d’une alliance avec, bien entendu, un parti qui partage les idéaux énumérés ci-dessous« .

Ci-dessous la déclaration du parti

L’élection est un droit démocratique et une opportunité pour chaque citoyen de participer, de manière libre, au choix de ses dirigeants. Les partis politiques concourent à l’animation de la vie politique. Ils ont pour vocation fondamentale de conquérir le pouvoir par les moyens légaux. Cependant, ils sont libres de décider de leur participation ou non à une élection donnée selon des critères définis par leurs statuts et règlement intérieur.

Le parti Alliance pour le Renouveau National, après sa relance en novembre 2018, a procédé à la mise en place de ses organes conformément aux textes qui le régissent. Ce travail lui a valu de décider, après consultation de sa base, de sa participation aux élections législatives du 22 mars 2020. Toute chose qui lui a permis d’être représenté à l’Assemblée Nationale.

En prélude à l’élection présidentielle prévue pour le 18 octobre 2020, le parti a procédé à ce même exercice démocratique pour savoir si les militants et sympathisants sont favorables ou non à la présentation d’une candidature à ladite élection.

Ainsi réunis en Assemblée Générale le jeudi 03 septembre 2020 à son siège à Nongo, les militants et sympathisants ont, compte tenu de l’importance de la question, responsabilisé le Bureau Exécutif National à étudier tous les paramètres pour voir les chances du parti à réussir à cette élection.

Le Bureau Exécutif National en réaction à cette instruction de l’Assemblée Générale, s’est réuni le 05 septembre 2020 autour de la question. Après avoir écouté individuellement tous les membres, le Bureau Exécutif a décidé de ce qui suit :

Pour nous, Alliance pour le Renouveau National, l’enjeu majeur de cette élection reste et demeure la Guinée, sa cohésion sociale et sa stabilité et non une victoire électorale. C’est pourquoi, le Bureau a engagé le parti à s’abstenir de présenter un candidat à ladite élection.

Toutefois, en raison des valeurs que défend le parti Alliance pour le Renouveau National notamment la paix, la cohésion sociale et le développement, le Bureau a décidé de participer à ce processus électoral avant, pendant et après à travers une vaste et dynamique campagne de sensibilisation autour des idéaux de paix et de la cohésion sociale, conditions de tout développement durable.

En outre, l’Alliance pour le Renouveau National n’étant pas partisane d’une politique de la chaise vide, n’exclut pas l’éventualité d’une alliance avec, bien entendu, un parti qui partage les idéaux énumérés ci-dessous.

Le parti Alliance pour le Renouveau National réitère sa disponibilité à faire des propositions, au besoin, pour favoriser un climat social apaisé et une Guinée unie.

Vive le parti ARENA ;

Vive la démocratie en Guinée.