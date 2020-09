SIDYA TOURÉ : « Nous n’avons aucun combat à mener contre Cellou Dalein Diallo »

Dans une interview accordée au Point Afrique, après l’annonce de la candidature de Cellou Dalein Diallo à l’élection présidentielle prévue le 18 octobre prochain, le président de l’Union des forces républicaines (UFR), Sidya Touré, a annoncé la poursuite du combat que mène le FNDC contre l’adoption d’une nouvelle constitution lors du référendum controversé du 22 mars 2020 et pour « le retour à la Constitution de 2010 qui donnait à tout un chacun sa chance d’être candidat à des élections, et qui interdisait toute modification de la durée du mandat électif ».

S’exprimant sur la candidature de Cellou Dalein Diallo, le leader de l’UFR a déclaré que le président de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) lui a expliqué qu’il comptait adopter une autre stratégie, à savoir qu’il fallait également mener la lutte dans les urnes. « Je suis très compréhensif par rapport à cela, car je sais que sur les questions essentielles, au premier rang desquelles le refus d’un 3e mandat d’Alpha Condé, Cellou Dalein Diallo se montre lui aussi intransigeant (…) Je ne pense pas que c’était la meilleure façon de faire, mais une fois que c’est fait, nul besoin de déplacer le problème. Nous n’avons aucun combat à mener contre Cellou Dalein Diallo, mais contre Alpha Condé », a déclaré Sidya Touré.

Le président de l’Union des forces républicaines a tenu à préciser que les opposants au président Alpha Condé ne dénoncent pas uniquement sa candidature à la présidentielle d’octobre pour un troisième mandat. « Nous dénonçons aussi la gouvernance d’Alpha Condé », a ajouté l’ancien Premier ministre.

« Quel est son bilan durant ces dix dernières années ? », a-t-il demandé avant d’indiquer : « Je ne peux pas vous montrer 100 kilomètres de routes construites en Guinée. Environ 3 milliards de dollars ont été dépensés dans le secteur de l’énergie, mais je ne peux pas vous indiquer une seule ville en Guinée où il y a le courant 24 heures sur 24. Nous ne contestons pas seulement une question légale, mais un régime qui s’est montré inapte à améliorer les conditions de vie des Guinéens. Qu’il s’agisse de la santé, de l’éducation, des infrastructures… Nous mettons trois jours pour aller à Kankan (deuxième ville de Guinée, à environ 600 kilomètres de Conakry) par la route ! ».

« Dix ans de gabegie comme on les a subis, ça suffit ! Nous continuons de nous opposer à la présidence à vie d’Alpha Condé », a promis Sidya Touré, soulignant que « parallèlement aux manifestations du FNDC, nous voyons d’autres contestations, spontanées, entreprises par des jeunes qui ne sont pas issus de nos partis politiques, et qui sont liées à la détérioration de la situation sociale. Même à Kankan, fief du pouvoir, nous assistons à des révoltes pour réclamer le courant. Face à la famine qui s’installe, à la volonté d’Alpha Condé de diviser le peuple de Guinée, au manque de routes, d’électricité, aux agressions de la police jusque dans les maisons, et surtout parce qu’il n’existe aucune perspective de vie meilleure, des jeunes se soulèvent dans plusieurs localités à travers le pays.

Et cela a empiré avec la crise sanitaire. Nous avons vu les répercussions économiques, mais cette période d’état d’urgence a aussi été un prétexte pour les Forces de défense et de sécurité pour se déployer et occuper le terrain. Les gens se sentent coincés de partout ».

Retrouvez l’intégralité de l’interview que Sidya Touré a accordée au Point Afrique ici.

Thierno Diallo (@cireass)