TROISIÈME MANDAT : les fausses causes (Me Mohamed Traoré)

Il paraît que de 2010 à 2020, la Guinée aurait connu 530 manifestations de rue. Ce qui aurait compromis la réalisation de bon nombre de promesses. Et pour cette raison, il faut un 3ème voire un 4ème mandat pour « compenser » le temps perdu. Mais quelles sont les causes des manifestations? La violation de la loi, la rupture du dialogue politique, le non-respect des accords politiques, la propension à toujours tromper son adversaire sont entre autres les causes des blocages qui débouchent sur des manifestations. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, les manifestations de rue ne cesseront pas tant que les causes qui les provoquent existeront. Il appartient à ceux qui ont les commandes du pays de prendre les mesures et d’avoir les attitudes qui réduisent la fréquence des manifestations de rue.

Me Mohamed Traoré (avocat)