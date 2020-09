Le devoir de cohérence du FNDC n’est pas un obstacle aux initiatives qui visent l’alternance

La République reconnait en chacun de nous le citoyen d’abord avant le militant politique, l’activiste social, le médecin, l’ouvrier, le mendiant, etc. Cela veut dire qu’au regard de la loi et pour l’intérêt national, nous avons les mêmes droits et devoirs. C’est pourquoi, face aux enjeux qui concernent la survie de toute la nation, telle que la question constitutionnelle ou une menace sur la sécurité nationale, l’engagement citoyen prend le dessus sur les considérations catégorielles et les statuts particuliers.

Ceci étant, le combat que mène le FNDC concerne l’ensemble des citoyens de la République toutes obédiences et affiliations confondues. À l’évidence, l’un de ses plus grands succès est d’avoir créé un état d’esprit qui se traduit par le fait que les citoyens comprennent de plus en plus que la dictature est une menace réelle sur l’avenir de chacun et sur notre vivre ensemble.

Étant donné que nul ne peut prétendre enlever à un citoyen son droit de se battre pour son pays selon ses moyens et sa convenance, il est quand même nécessaire de rappeler que dans le contexte actuel, la direction du FNDC, à l’instar de toutes les organisations sérieuses, fonctionne selon des principes auxquels adhèrent librement les entités. Alors sa vocation reste et demeure le RASSEMBLEMENT CITOYEN dans la discipline et la cohésion.

Enfin, mutualiser toutes les énergies à la base malgré la différence d’options au sommet, ne sera qu’un avantage supplémentaire dans le sens de l’atteinte de l’objectif fondamental qui est d’empêcher le troisième mandat par la réalisation de l’alternance politique en 2020 et la préservation des acquis démocratiques obtenus au prix de nombreux sacrifices. Et pour cela, toutes les initiatives qui peuvent y concourir sont a priori salutaires car les efforts des uns et des autres peuvent éventuellement se compléter.