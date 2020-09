Victime de violences conjugales, un homme témoigne : « Ma femme m’a violé pendant 10 ans »

Mes premiers attouchements sexuels ont eu lieu avec Ira et à l’époque, c’est ce que je voulais. Cependant, ce n’était pas tout à fait normal : c’était douloureux et agressif. Notre premier rapport sexuel a duré environ cinq heures, et j’avais mal partout après.

Mais assez vite, j’ai dit « Non ». Mais cela ne l’a pas arrêtée. C’est alors que ça s’est transformé en viol.

Pris au piège

J’ai dû partir à l’étranger pour un long voyage d’affaires. J’avais peur de perdre Ira, alors je lui ai demandé de m’accompagner. Je lui ai même proposé de se marier d’abord. Elle a refusé, mais m’a quand même rejoint. C’est là que tout a commencé.

J’étais surmené et je voulais me reposer, mais elle a commencé à exiger du sexe. J’ai accepté une fois, deux fois… Elle disait : « Je le veux, j’en ai besoin, alors tu dois le faire, allez, j’attends depuis longtemps. » Je lui répondais : « Non, je ne veux pas, je veux me reposer, je suis fatigué. »

Puis elle me frappait et je ne pouvais rien faire. Elle me griffait la peau avec ses ongles jusqu’à ce qu’elle saigne, elle me frappait. Elle ne laissait aucune marque sur mon visage – elle ne faisait mal qu’à ce qui était couvert : ma poitrine, mon dos, mes mains.

Je n’ai pas résisté parce que je pensais que battre une femme était agressif et mal. C’est comme ça que mes parents m’avaient élevée.