FICHIER ELECTORAL : Kankan n’a enregistré que 3 décès, selon la CENI

Dans sa communication de ce lundi 14 septembre autour du fichier électoral, la Commission électorale nationale indépendante (CENI) s’est voulue exhaustive. Ainsi, au-delà des données globales relatives au corps électoral et à sa répartition sur l’ensemble du territoire national et dans quelques pays à l’étranger, l’organe en charge des élections s’est aussi penché sur les décès enregistrés depuis le dernier recensement électoral organisé en novembre dernier. Et selon la CENI, la région de Kankan est celle qui a eu le taux de mortalité le plus bas, avec seulement 3 décès, contre 75 respectivement à Boké et N’zérékoré.

C’est Safa Tounkara, du département fichier qui a fait l’état des lieux des décès. Selon lui, son institution a enregistré un total de plus 2148 cas de déclarations. Mais elle n’a, dit-il, pu traiter que 343 cas. « Nous avons reçu plus 2148 déclarations de cas de décès, nous n’avons pu traiter que 343 cas »

Et ces cas de décès sont repartis ainsi qu’il suit : Kankan: 03 Conakry :15, Faranah: 73, Kindia :16, Mamou: 46, Labé: 40, Boké :75, N’zérékoré :75 pour un total de 343.

Balla Yombouno