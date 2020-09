La Fondation SMB-Winning signe avec le Lycée Français Albert Camus de Conakry un partenariat pour un financement de 500 000 €

La Fondation SMB-Winning vient de signer avec le Lycée Français Albert Camus de Conakry une convention de partenariat technique et financier avec l’objectif de soutenir – à hauteur de 500 000 € étalé sur 4 ans – l’extension des capacités d’accueil du lycée et travailler ensemble sur des projets culturels et pédagogiques.

La signature de cette convention s’est déroulée dans les locaux du Consortium SMB-Winning, en présence de Fadi Wazni, administrateur de la Fondation SMB-Winning, Frédéric Bouzigues, directeur général de la SMB et président de l’APE du lycée français, Miguel Tesson, proviseur du lycée français, Frédéric Brignot, conseiller de coopération et d’action culturelle à l’ambassade de France en Guinée, Jean-Christian Mboya, directeur administratif et financier du Lycée Albert Camus, et Charlotte Comte, ingénieur OPC en charge du suivi du projet.

Avec ce mécénat, la Fondation SMB Winning s’est engagée à appuyer et soutenir le Lycée Albert Camus qui a lancé un vaste plan de restructuration et de réorganisation de son ensemble immobilier : reconstruction des salles de classe aux standards modernes, construction d’équipements sportifs (halle sportive, piscine, terrains de sport…), déplacement de l’école primaire, mise en place d’un service de restauration, d’une salle événementielle… L’ensemble des travaux est estimé à 7,7 millions d’euros.

La réorganisation globale du site requalifie l’ensemble de l’établissement sur les plans pédagogique et récréatif, notamment avec la construction de nouveaux équipements. Cette réorganisation s’inscrit dans le cadre d’une forte attractivité du Lycée Albert Camus, qui accueille pour cette rentrée 2020 plus de 1060 élèves et plus d’une centaine de personnels éducatifs.

« Contribuer à l’épanouissement de la jeunesse à travers l’éducation est une des principales vocations de la Fondation SMB-Winning et une fierté pour moi en tant que citoyen, déclare Fadi Wazni. Avec plus de 70% des élèves de nationalité guinéenne, soutenir le lycée français Albert Camus faisait sens pour notre Fondation. Cela s’inscrit dans la continuité de plusieurs de nos initiatives en faveur de la jeunesse guinéenne, comme Foot for Change notamment. En tant que parent, je suis aussi personnellement attaché au Lycée Albert Camus où mes enfants ont effectué une partie de leur scolarité ».

« Cet engagement sur le long terme de la Fondation SMB-Winning est un appui important pour l’avenir de notre lycée. Il marque une fois encore l’importance et le rayonnement de notre établissement », explique Miguel Tesson, proviseur du lycée français de Conakry. « Ce type de partenariat avec des acteurs majeurs établis dans notre pays comme le Consortium SMB Winning et sa Fondation est devenu essentiel pour garantir le rayonnement de l’éducation française à l’étranger et ainsi nous permettre d’accueillir les élèves dans de bonnes conditions afin de remplir notre mission éducative ».