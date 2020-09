Le Premier ministre, Kassory Fofana, lance le portail eTax

Parmi les réformes entreprises par le ministère du Budget figure la mise en place du portail de télé-procédures fiscales appelé eTax, qui a été officiellement lancé ce lundi 14 septembre 2020 par le Premier ministre, chef du gouvernement, Ibrahima Kassory Fofana.

En effet, le système eTax-Guinée est un portail internet mis en place par la Direction nationale des impôts qui permettra aux contribuables immatriculés en Guinée de payer en ligne leurs impôts et taxes.

Il offre la possibilité au contribuable de télé-payer en donnant un ordre de virement qui doit mener au débit au compte bancaire du contribuable et au crédit au compte bancaire de la Direction nationale des impôts (DNI) de manière entièrement automatisée.

Ismaël Dioubaté, le ministre du Budget, a dans son exposé sur les enjeux de ce portail expliqué : « Au regard du contexte national et international, la DNI doit se digitaliser et disposer d’un nouvel outil informatique performant, fiable, intégré et sécurisé permettant de répondre aux objectifs suivants : la modernisation de relation avec les contribuables, la transparence dans les opérations de traitements de l’impôt, l’utilisation artificielle pour le contrôle fiscal, l’augmentation et sécurisation des recettes fiscales ».

Et d’ajouter : « Grace à eTax, nous allons faciliter dans une base globale et unique, l’ensemble des informations sur la fiscalité en République de Guinée. De nombreux acteurs pourront consulter ces informations. Le deuxième qui est le back-office qui sera disponible le 31 décembre 2020 sera accessible en temps réel à tous les décideurs qui pourront consulter toutes les informations sur les restes à recouvrer des contribuables et les statistiques…»

Toujours selon le ministre du Budget, à partir de ce portail, les contribuables guinéens peuvent désormais réaliser toutes leurs formalités fiscales en lignes.

Prenant la parole, le directeur national des Impôts, Aboubacar Makissa Camara, lui, est revenu sur les avantages du portail eTax qui sont : la disponibilité, la simplicité, la rapidité et la sécurité. Parlant de la rapidité et de la sécurité, il dira que « la rapidité : transmission directe des données sans risque de perte ou de vol, avec accusé de réception électronique et réduction du risque d’erreurs, grâce à des procédures guidées et contrôlées. Plus de rapidité : plus besoin de se déplacer dans les centres des impôts ou auprès de sa banque pour déposer sa déclaration et effectuer son paiement ».

Le lancement du portail est l’aboutissement d’un long processus de collaboration et de concertation avec tous les acteurs impliqués dans le processus de paiement des impôts. Alors, au nom du secteur privé, Eric B. Colle dira : « Conformément aux instructions, le ministère du Budget a associé le secteur privé à toutes les étapes de construction du portail de télé-déclaration et de télé-paiement que vous lancez aujourd’hui. L’adhésion du secteur formel privé est acquise en raison des multiples avantages que présente cette innovation dans le sens de l’élargissement du marché fiscal et de la sécurisation des recettes… Nous sommes convaincus que ce portail donnera un nouvel élan de processus dans l’amélioration de l’environnement des affaires. Nous voudrions vous assurer de l’engagement des patronats et des associations professionnelles d’accompagner le processus de mise en œuvre du portail de télé-procédure eTax auprès de tous les acteurs du secteur privé…»

Dans son discours de lancement de ce portail, le Premier ministre, chef du gouvernement, Ibrahima Kassory Fofana, a remercié et félicité le ministre du Budget pour la mise ne place de ce portail eTax. « En effet, eTax offre la possibilité au contribuable de procéder à la télé-déclaration et au télé-règlement des impôts et taxes dus. Une dématérialisation qui concerne ou qui concrétise ainsi la volonté du président de la République de moderniser l’administration publique guinéenne (…) Le portail eTax tombe à point nommé dans ce contexte de crise sanitaire qui nous oblige tous à adopter les règles et distanciations physiques. La mise en place d’un outil numérique de procédure fiscale constitue la suite des actions de développement programmés par le gouvernement pour tirer tous les bénéfices des infrastructures du backbone national (….) La dématérialisation des procédures fiscales dans un environnement centralisé et sécurisé permet d’augmenter à moindre coût les recettes de l’Etat », s’est réjoui Kassory Fofana.

Balla Yombouno