MANDIANA : la première du BEPC s’exprime

Les résultats du Brevet d’études du premier cycle sont disponibles depuis samedi dernier. Au total, 35,96% des candidats ont décroché leur admission au niveau national. Parmi les heureux admis de la session 2020, il y a Finda Catherine Sandouno, la première de la préfecture de Mandiana, région administrative de Kankan en Haute-Guinée. Au cours d’un entretien téléphonique qu’elle accordé au Djely via son correspondant basé dans la région de la savane guinéenne, cette nouvelle lycéenne est revenue sur son petit secret.

Âgée de 17 ans et élève au lycée Pathé Diallo dans la commune urbaine de Mandiana, Finda Catherine a été celle qui a porté haut la cité du Wassolon au BEPC de cette année. A l’entame de notre entretien, l’interlocutrice nous a parlé des premières minutes qui ont suivi l’annonce de son classement. « J’étais très ravie et contente, j’ai beaucoup dansé car c’est le fruit de mon travail. Je ne m’attendais pas à ce rang mais je croyais vivement à ma réussite », a-t-elle révélé.

Deux choses essentielles ont permis à cette jeune fille d’être première de sa préfecture : la révision et le courage. « Je prenais tout mon temps à réviser, matin, midi et soir. Je ne dormais presque pas. Mes premiers compagnons étaient mes cahiers et j’avais ce courage tous les jours. Et aujourd’hui, je suis ravie. Cette joie est la somme de l’appui de mes parents, mes amis et mes très chers enseignants », a-t-elle ajouté, visiblement reconnaissante des appuis des uns et des autres.

Mlle Sandouno a d’autres ambitions : « Depuis la première année, je suis toujours première de la classe et je veux continuer sur cet élan. Je veux que les gens parlent toujours de bien de moi surtout que ma passion est d’être journaliste ».

Pour terminer, la nouvelle lycéenne a invité ses amis qui ont échoué à redoubler d’effort pour être parmi les heureux admis de l’année prochaine.

Michel Yaradouno, Kankan pour Ledjely.com