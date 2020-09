A un mois de l’élection présidentielle du 18 octobre prochain, l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) vient de perdre un membre influent dans la région de N’zérékoré, au sud du pays. En effet, Foromo Kolamou, le coordinateur régional du parti dirigé par Cellou Dalein Diallo, candidat à la prochaine présidentielle, et membre du FNDC, a jeté l’éponge ce lundi 14 septembre 2020 au profit du RPG/Arc-en-ciel.

Cet ancien transfuse du parti présidentiel a décidé de retourner dans son camp politique qu’il avait quitté à l’occasion des élections communales de février 2018. C’est ce lundi que l’annonce a été faite lors d’une cérémonie qui s’est déroulée au siège du RPG/Arc-en-ciel de N’zérékoré en présence des responsables, militants et sympathisants du parti au pouvoir.

A cette occasion, Foromo Kolamou a résumé à trois niveaux les raisons pour lesquelles il a décidé de retourner au parti au pouvoir. « J’attribue trois buts essentiels à mon retour au grand parti RPG/Arc-en-ciel. Tout d’abord, dans le contexte du développement socioéconomique, j’ai compris que le Pr Alpha Condé est incontestablement le champion du changement. Son bilan des dix années passées nous pousse à lui exprimer notre totale reconnaissance. Ensuite, entendant nos détracteurs, on comprend immédiatement que le mensonge est l’arme choisie, tandis que le RPG est un parti fort, capable de résister à toutes les épreuves sur la base de la vérité. En fin, l’objectif de nos détracteurs que j’ai compris, partis politiques ou autres mouvements, c’est de détruire tous les biens publics, réalisés par le Pr. Alpha Condé. Puis installer une insécurité dans le pays, empêchant tout développement », a déclaré l’ex-coordinateur régional de l’UFDG à N’Zérékoré.

Après ce réquisitoire contre son ancien parti, le démissionnaire a rassuré les militants du RPG/Arc-en-ciel : « Je reviens à notre parti commun. Oui je reviens même si on m’avait accordé toutes les distinctions honorifiques à l’UFDG ; entre autres le coordonnateur régional, membre du bureau politique national, membre fondateur du FNDC. Toutes ces distinctions n’ont été machiavéliques. Je refuse d’appartenir à une équipe qui pratique le contraire de ses textes réglementaires, qu’elle rédige. Mesdames et messieurs, c’est après une analyse profonde, sans pression, que je retourne à la case de départ. J’œuvrerai davantage pour l’épanouissement du parti dans tous les villages de N’Zérékoré et pour notre victoire écrasante le 18 octobre prochain », a promis Foromo Kolamou.

Pour sa part, le coordonnateur régional du RPG/Arc-en-ciel de N’Zérékoré s’est réjoui de ce retour de Foromo Kolamou au sein des siens. Dans son intervention, Elhadj Adama Keita a fait savoir que l’ex-coordinateur régional de l’UFDG n’avait pas quitté le parti RPG/Arc-en-ciel mais plutôt il était parti en voyage. « Notre fils, notre ami, Foromo Kolamou, n’avait pas quitté le parti. Il était parti en voyage. Parce que, lors de ce voyage, on échangeait régulièrement. Donc, quand ton fils part en voyage, à son retour, il doit te faire un compte rendu. Et c’est ce que notre fils Kolamou a fait. Nous sommes très contents de son retour et nous lui confions le parti », martèle Elhadj Adama Keita.

A préciser que Foromo Kolamou a été directeur de campagne aux échéances électorales de 2010 et 2015 dans la région au compte du RPG/Arc-en-ciel avant de faire un volte-face pour se retrouver sous la bannière de l’UFDG à l’occasion des dernières élections communales et communautaires, en février 2018.

Niouma Lazare Kamano, correspondant régional pour Ledjely.com