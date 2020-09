Le commissaire Fabou Camara dans le viseur du FNDC

Share on Messenger

Quelques semaines après sa libération, Oumar Sylla alias Foniké Mengué, le responsable de la mobilisation du FNDC, ne digère pas la manière dont il a été arrêté. Il impute cette responsabilité au commissaire Fabou Camara, le directeur central de la Police judiciaire. Foniké Mengué entend porter plainte contre lui. L’activiste l’a annoncé lui-même ce mardi 15 septembre.

« J’ai été kidnappé et envoyé à la villa 15 (Service des renseignements généraux, ndlr). Même pour aller aux toilettes, j’étais cagoulé. Ils m’ont pris de là pour m’emmener à la DPJ (après une nuit). De la DPJ, on m’a envoyé au parquet où on a émis un mandat de dépôt contre moi pour m’emmener cette fois-ci à la maison centrale. Pour tout ça, je suis en train de voir avec mes avocats afin de porter plainte (contre) la personne de Monsieur Fabou Camara, pour lui montrer que la Guinée est un état de droit (…) Je suis en train de voir pour le cas du procureur de la République aussi », a-t-il annoncé.

Par ailleurs, Foniké Mengué a lancé un appel à un sit-in, le vendredi prochain, devant le ministère de Justice en faveur de la libération des activistes en détention dans les geôles du régime, comme Souleymane Condé, le président de la Diversité Républicaine de Guinée, arrêté dans des circonstances similaires samedi dernier, Saikou Yaya Diallo du FNDC et tant d’autres.

A noter que le responsable de la mobilisation du FNDC avait été inculpé pour « diffusion et communication de fausses informations » et emprisonné pendant quatre mois. A l’issue de son procès, il a été déclaré non-coupable et remis en liberté le 27 août dernier.

Hawa Bah