Les travaux de la deuxième session ordinaire du Conseil économique, social, environnemental et culturel se sont ouverts ce mardi 15 septembre au siège de l’institution à Conakry. C’est le ministre d’Etat en charge des relations avec les institutions constitutionnelles, Mohamed Lamine Fofana, qui a présidé la cérémonie d’ouverture.

Selon Hadja Rabiatou Serah Diallo, la présidente de ladite institution, cette deuxième session ordinaire du Conseil économique, social, environnemental et culturel s’ouvre dans une atmosphère qui s’explique toujours par la présence de la pandémie de COVID-19 contre laquelle l’Etat guinéen et ses partenaires au développement continuent de mobiliser suffisamment d’efforts pour son éradication.

Cette session « sera entièrement consacrée à l’étude et à la finalisation des thèmes d’auto-saisine choisis par les quatre commissions de travail. Ces débats prévus lors de la première session ordinaire du 17 mars 2020 n’ont pas pu avoir lieu en raison de la crise sanitaire mondiale« , a-t-elle rappelé.

Les thèmes d’auto-saisine qui seront finalisés lors de cette session sont les suivants :

Pour la Commission I : Promotion des Activités rurales et de l’Environnement :

Le thème d’auto-saisine est l’exacerbation de la problématique foncière sur fond de crise sociale et économique.

Développement local et Aménagement.

Pour la Commission II : Infrastructures, Décentralisation, Développement local et Aménagement.

Le thème d’auto-saisine est l’importance des Infrastructures dans le développement durable de la pêche et de l’aquaculture en Guinée.

Pour la Commission III : Emploi et Affaires sociales et culturelles.

Le thème d’auto-saisine est la compétitivité de l’économie guinéenne

Pour Commission IV : Economie et Conjoncture, Bonne gouvernance et Intégration régionale.

Le thème d’auto-saisine est la compétitivité de l’économie guinéenne.

Selon Hadja Rabiatou Serah Diallo, « ces thèmes d’auto-saisine sont d’une importance capitale car les conseillers et conseillères se pencheront de façon approfondie sur ces études afin de produire des résultats qui seront soumis à l’exécutif et au législatif dans l’intérêt supérieur de la nation« .

Dans son discours de circonstance, le ministre Mohamed Lamine Fofana a adressé un message de remerciements du chef de l’Etat Alpha Condé à l’institution. « Le président me charge de vous adresser ses plus vives félicitations pour votre patriotisme et votre dévouement pour la cause nationale. De même, il sait compter sur vos recommandations et suggestions appréciables qui, selon lui, sont destinés aux termes de vos travaux et aussi très utiles dans l’accomplissement de sa mission« , a-t-il déclaré.

Pour conclure son intervention, Hadja Rabiatou Serah Diallo a saisi l’opportunité pour faire deux recommandations au personnel notamment, « le respect des gestes barrières pour éviter la propagation de la pandémie de COVID-19 et protéger nos différentes familles, la culture de la paix en cette période d’élection présidentielle prévue pour le 18 octobre 2020. C’est en tant que maison de paix que notre institution, le CESEC, souhaite que ces échéances électorales se déroulent. Un climat social apaisé et de cohésion entre tous les Guinéens« .

Balla Yombouno