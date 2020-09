La campagne électorale pour la présidentielle du 18 octobre prochain a véritablement commencé ce samedi 19 septembre 2020 par l’organisation d’un grand meeting à Kankan par le parti au pouvoir dans la ville Kankan, fief historique du président sortant. Devant une marée humaine, le chef de l’Etat guinéen – candidat à un troisième mandat – est intervenu via un appel visio depuis son palais à Conakry. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le président Alpha Condé n’a pas dérogé à son habitude : mêlant communautarisme et peur, le candidat du RPG/Arc-en-ciel s’est attaqué directement à son principal opposant, le leader de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG). En effet, pour Alpha Condé, voter pour un autre candidat malinké équivaut à voter pour Cellou Dalein Diallo, “le candidat peul”, son principal adversaire. Ce qui, selon le président sortant, peut créer assez de problèmes aux malinkés.

S’adressant à la foule, Alpha Condé a déclaré que toute personne qui votera pour un autre candidat malinké, qui n’est pas du RPG/Arc-en-ciel, aura voté pour son opposant Cellou Dalein Diallo. Car, assure Alpha Condé, tous les dix autres candidats au scrutin du 18 octobre prochain veulent tous aider Cellou. « Je voudrais que vous vous rappeliez d’où vous venez. Rappelez-vous de ce qu’a subit le peuple de la Haute-Guinée pendant les régimes d’alors. Malgré ce qu’ont subi vos pères et mères, ils sont restés loyaux. Ils n’ont pas changé de position. Ils ont toujours dit ‘RPG’. Donc, je vous invite à ne pas trahir vos parents…», a ajouté le président sortant.

Se présentant en défenseur des malinkés, il a cité ce proverbe manding qui dit : « Si tu tues ton chien méchant pour une autre personne, celui d’une autre personne viendra te mordre ». Comme pour leur dire de ne pas le rejeter au profit des autres candidats, surtout de “Cellou Dalein Diallo, le peul”.

Poursuivant son intervention, il a expliqué que l’élection présidentielle de cette année, c’est entre Cellou Dalein Diallo et lui. « Et vous savez tous ce que Cellou a fait dans ce pays comme dégât. Lisez le journal “Les fossoyeurs de l’économie guinéenne” pour en savoir plus. Les gens qui sont restés dans le gouvernement plus de 10 ans sans rien faire peuvent faire quoi si ce n’est pas pour voler ? Ne voter pas pour un autre malinké, car ils sont alliés de Cellou Dalein », a lancé Alpha Condé.

Michel Yaradouno