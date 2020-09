1 200 000, c’est le nombre de masques que l’Agence nationale de la sécurité sanitaire (ANSS) va mettre à la disposition des partis politiques en lice au compte de l’élection présidentielle du 18 octobre prochain. Cette action s’inscrit dans le cadre du respect des mesures barrières durant la période électorale surtout lors de la campagne. L’annonce a été faite ce lundi 21 septembre 2020, par Dr Sakoba Keita, le directeur général de l’ANSS au cours d’une conférence de presse animée au siège l’agence à Conakry.

Selon le patron de l’ANSS, cela constitue un appui de l’institution auprès des partis qui, certes, ne peuvent pas couvrir tous leurs besoins parce qu’elle ne connait pas le nombre exact de militants de chaque parti. Donc, l’ANSS a mis à la disposition des 12 partis politiques en courses « 1 200 000 masques, en raison de 100 000 par parti. Ils vont commencer la distribution dès aujourd’hui (lundi) donc chaque parti ira retirer ses masques dans les magasins de l’ANSS ».

Face aux contrevenants, l’Agence nationale de la sécurité sanitaire compte agir. « Nous avons aussi mis en garde les partis politiques. Il faut que les organisateurs de ces mouvements et ces réunions respectent le port correct des masques. Nous regrettons, puisque beaucoup de nos responsables, même en parlant font montrer le bout de leurs nez aux journalistes, qui peuvent même contaminer leurs micros. Il faut qu’ils montrent l’exemple aux jeunes et aux militants. Nous allons être très sévères. On les a informés des mesures disciplinaires que nous allons prendre. D’abord, par un avertissement, après on pourra demander aux forces de l’ordre d’empêcher la tenue de toute organisation qui va persister dans la non observance de ces mesures », a prévenu Dr Sakoba Keita.

Les représentants des organisations politiques ont apprécié ces annonces et se sont engagés à respecter les mesures prises par l’agence. « Avec l’assistance que l’ANSS apporte aux partis politiques, je crois que nous saurons à coup sûr, contrecarrer la propagation de cette maladie dans nos différents meetings de campagne », a indiqué Dr Naman Keita du RPG/Arc-en-ciel, le parti au pouvoir.

« Il vous souviendra que Makalé Traoré, la présidente de notre parti a été l’une des premières personnes à être infectées en Guinée (par le COVID-19). Donc, cet état de conscience a demeuré dans nos organisations, dans nos mouvements. Toutes les mesures barrières sont respectées chez nous », a fait savoir Moussa Amara Camara, du Parti action citoyenne pour le travail (PACT).

Balla Yombouno