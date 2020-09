La course à la présidence de la République est véritablement lancée pour les soutiens au président Alpha Condé, candidat à un troisième mandat. En prélude à l’élection présidentielle du 18 octobre prochain, la liste des promesses s’élargit. Si depuis lundi c’est la promesse du locataire du Palais Sekhoutoureyah de doter « une maison pour chaque Guinéen » qui cristallise les débats, de nouvelles promesses faites ce mardi par son ministre des Transports pourraient attirer l’attention des observateurs. En effet, parmi les promesses annoncées par Aboubacar Sylla, certaines concernent des projets déjà défendus au cours de ces dernières années sans qu’ils ne soient réalisés…

La plus imminente de ces promesses, c’est celle de la pose de la première pierre de la nouvelle aérogare de Conakry qui est prévue le 10 octobre prochain.

Dans le domaine du transport terrestre, a annoncé Aboubacar Sylla, « nous sommes aujourd’hui à deux doigts de lancer un nouveau processus d’immatriculation et de réimmatriculassions des véhicules en Guinée. Depuis le temps colonial et depuis notre indépendance, jusqu’à présent, les véhicules en Guinée ont été immatriculés sur une base analogique. Dans quelques semaines, nous allons informatiser, digitaliser, tout ce processus et ça sera la même chose avec les permis de conduire, qui vont être des permis de conduire biométriques. C’est la première fois depuis notre indépendance que les Guinéens vont rentrer dans l’ère du numérique dans ce domaine également ».

Pour ce qui concerne le transport aérien, « nous allons poser le 10 octobre prochain la première pierre de la nouvelle aérogare de Conakry. Une nouvelle aérogare trois fois plus spacieuse, nettement plus moderne que l’actuelle va commencer à être réalisée parce que la première pierre va être posée et cette cérémonie sera suivie de la réalisation effective des travaux puisque les financements sont bouclés. La nouvelle société de l’exploitation de l’aéroport est créée, la société qui doit réaliser les travaux a été recrutée. Tout est prêt », a assuré M. Sylla.

Continuant à égrener son chapelet de promesses, il a ajouté : « Dans quelques semaines, nous allons poser également les premières pierres des aéroports de Labé, Kankan, Faranah et N’Nzérékoré. Là aussi, les contrats sont signés, les sociétés sont recrutées, les financements sont là et les travaux vont commencer dans quelques semaines. Pour ce qui concerne l’aéroport de Boké, les travaux sont en cours pour (le) rénover. Nous avons passé une convention de construction avec la Société minière de Boké et les travaux sont en cours et très bientôt cet aéroport va être inauguré et va ouvrir la possibilité pour cela une zone noble pour notre pays de recevoir directement les aéronefs venus de l’étranger », a promis l’ancien porte-parole de l’opposition républicaine.

Balla Yombouno